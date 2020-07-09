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Местные выборы 2020: каким образом будут голосовать в ОРДЛО

Местные выборы 2020: каким образом будут голосовать в ОРДЛО
19:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Twitter
Алексей Резников поведал, что местные выборы в ОРДЛО будут внеочередными и по специальному закону, они зависят от решения вопросов безопасности.

Местные выборы во временно оккупированных отдельных районах Донецкой и Луганской областей (ОРДЛО) будут внеочередными и будут проводиться по специальному закону, они зависят не от назначения Верховной Радой очередных местных выборов, а от решения вопросов безопасности, вывода войск, возвращения Украине контроля над границей и обеспечения критериев проведения выборов, отмечает вице-премьер-министр Украины – первый замглавы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников.

"Если внимательно прочесть текст Комплекса мер по выполнению Минских соглашений, то там сказано, что в качестве политического урегулирования пройдут выборы в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, и они будут регулироваться отдельным принятым законом. Идет привязка закона о выборах к закону об особенностях местного самоуправления (в ОРДЛО – ред.). Если мы вернемся к закону, который еще иногда называют законом об "особом статусе", принятому прошлой каденцией Верховной Рады и продленному до 31 декабря нынешним созывом, то в нем, в том числе, есть ссылка на необходимость принятия закона об особенностях выборов там (в ОРДЛО – ред.)", - пояснил он.

Резников указал, что, естественно, Верховная Рада сегодня должна говорить только о местных выборах на подконтрольной территории Украины, а выборы в Крыму и на оккупированном Донбассе после их деоккупации будут проходить по отдельному закону, поэтому это абсолютно несвязанные вещи.

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"В случае проведения очередных выборов на избирательную кампанию отводится 90 дней. А на внеочередных выборах, а именно о них будет идти речь, поскольку очередные местные выборы были в 2015 году, но они не состоялись на территории ОРДЛО, кампания длится 60 дней. То есть когда будет принят Верховной Радой закон о внеочередных выборах в ОРДЛО, это будет специальный закон", - отметил он.

Резников подчеркнул, что украинская власть хотела бы, чтобы местные выборы в конце октября прошли по всей территории страны, но это произойдет только после того, как будут решены вопросы безопасности, о которых идет речь в Минских соглашениях.

"В данном случае это: вывод иностранных войск, разоружение, демобилизация всех незаконных воинских и не воинских вооруженных формирований, установление контроля со стороны правительства Украины над украинско-российской границей, возможность проведения мониторинговой миссии со стороны БДИПЧ ОБСЕ, соблюдение Копенгагенского стандарта проведения выборов и законов Украины", - напомнил он.

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9 июля комитет Верховной Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления и градостроительства на заседании в четверг принял решение рекомендовать парламенту принять постановление №3809 "О назначении очередных местных выборов в 2020 году (25 октября 2020г)".

Согласно тексту постановления, выборы в оккупированном Крыму и ОРДЛО назначаться и проводиться не будут, и станут возможными только после вывода всех незаконных вооруженных формирований, управляемых, контролируемых и финансируемых Российской Федерацией, российских оккупационных войск, их военной техники с территории Украины, восстановления полного контроля Украины по государственной границей страны, разоружения всех незаконных вооруженных формирований и наемников, и восстановления конституционного строя и правопорядка на временно оккупированных территориях Украины.

В связи с невозможностью обеспечения представительства общих интересов территориальных громад сел, поселков и городов Донецкой и Луганской областей, выборы депутатов Донецкой и Луганской областных советов также не назначаются и не проводятся.

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Выборы, Донбасс, Алексей Резников, ОРДЛО.

Автор:

Телеграф
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