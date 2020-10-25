Экзитпол на выборах мэра Львова: первые результаты

25 октября состоялись выборы мэра во Львове и других городах Украины. Несмотря на низкую явку, уже появились первые результаты экзитполов.

Согласно экзитполу студии Савика Шустера, больше всего набрал действующий мэр Андрей Садовый из объединения "Самопомощь" - у него 41,12%. Во второй тур с ним вероятно попадает Олег Синютка от "Европейской солидарности" с 27,38%.

Остальные кандидаты демонстрируют примерно такие результаты:

На выборах во львовский горсовет больше всего поддержки получила партии "Европейская солидарность" и "Самопомощь", - 30,74% и 24,12% соответственно:

Все о дне местных выборов в Украине читайте в материале "Телеграфа".