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Кто выигрывает местные выборы в Киеве: последние данные

Кто выигрывает местные выборы в Киеве: последние данные
18:04 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

В Украине 25 октября проходят местные выборы. Как и положено основное внимание страны приковано к том, кто же займет место мэра Киева. 

Выборы в столице рекордами по явке не отличаются, по последним данным ЦИК явка на 13:00 в Киеве всего лишь 16,2%. 

И хоть предварительные результаты будут озвучены ближе к вечеру, однако в сети уже появляются первые данные о результатах выборов в Киеве. 

Местные выборы-2020: главные события, результаты и реакция соцсетей

По данным "Страны", действующий мэр Виталий Кличко получает 47% поддержки избирателей.

"Экзитпол: в Киеве лидирует Кличко -45 %, на втором месте темная лошадка Попов, третье-четвёртое очень близко Притула-Верещук , Кучеренко все около 10-15 процентов", - пишет в Фейсбук астролог Влад Росс

Также, по его данным, в Киевсовет проходят 7 партий. 

Журналистка Соня Кошкина дала комментарий относительно такой информации, отметив, что имеющаяся информация говорит о "двух интригах и сюрпризе". 

Местные выборы в Украине: экзитполы онлайн

"Интрига номер один: будет ли второй тур? Два источника показывают уже больше 45. А именно: 46,7-48,8. Ещё один - чуть ниже, но незначительно. Явка очень фиговая (как и везде по стране), ниже 20%. Поэтому наблюдаем. Будет/не будет - пройдёт "на одном крыле", - написала она в Телеграм.

Второй интригой она назвала кандидата на третье место, как говорят результаты экзит-полов, его делят Притула, Верщук и Кучеренко.

"Сюрприз: второе место. Этот человек уже руководил городом, хоть и не был избран", - написала Кошкина.  

"По городу первое место понятно чьё, второе очень европейское, третье зелено и прекрасно, аки весна. Всякие нехорошие люди пока не заходят. То есть, умеренно нехорошие зайдут (куда ж без них), но отпетые - нет", - подытожила она. 

Журналист Сергей Иванов тоже отреагировал на предварительные данные. 

"Второе место Попова на выборах мэра в Киеве согласно предварительным данным экзит-полов - красноречивый аргумент в пользу конституционного запрета голосования для пенсионеров и тех, кто не платит налоги. Я представляю, что на Востоке происходит. Там, наверное, уже Сталин в один тур победил", - пишет он. 

Напомним, "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию выборов 25 октября, в которой освещаются главные события дня. 

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Киев, Выборы.

Автор:

Телеграф
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