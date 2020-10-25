"Референдум" Зеленского: появились данные экзитпола

Появились результаты всеукраинского опроса, который был организован по инициативе президента Украины Владимира Зеленского.

Данные экзит-пола подготовила группа "Рейтинг", а его результаты были озвучены в эфире программы "Ночь выборов с Савиком Шустером" на канале Украина 24.

На вопрос о том, поддерживают ли украинцы пожизненный срок для арестованных за коррупцию в особо крупных размерах, утвердительно ответили 81% опрошенных.

Создание свободной экономической зоны на Донбассе поддержали 45% респондентов.

95% опрошенных высказались за сокращение числа народных депутатов до 300.

70% высказались за легализацию медицинского каннабиса.

Право Украины на использование гарантий безопасности, установленных Будапештским меморандумом, для восстановление территориальной целостности поддерживает 78%.

Как сообщалось ранее, гражданская сеть ОПОРА сообщала, что ее наблюдателям удалось найти волонтеров, проводящих опросы лишь на 55% участков.