Сколько украинцев проголосовало на выборах: явка на 16:00

В выборах органов местного самоуправления, проходящих 25 октября в Украине, по состоянию на 16:00 поучаствовало около 27% украинцев.
Такие данные приводит Гражданская сеть ОПОРА в Фейсбук.
Уточняется, что ошибка в оценке составляет менее 1%.
При том, на выборы в 2015 году к этому времени явились 37%.
В то же время Центризбирком приводит более детальные данные по областям Украины (по состоянию на 13:00):
Что касается опроса, организованного по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, то, согласно данным наблюдателей ОПОРА, волонтеры были замечены лишь у около 55% всех избирательных участков.
"Оно проводится возле помещений для голосования избирателей и не является официальной частью местных выборов", - напоминает организация.
Напомним, "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию выборов 25 октября, в которой освещаются главные события, случившиеся на избирательных участках.