Сколько украинцев проголосовало на выборах: явка на 16:00

В выборах органов местного самоуправления, проходящих 25 октября в Украине, по состоянию на 16:00 поучаствовало около 27% украинцев.

Такие данные приводит Гражданская сеть ОПОРА в Фейсбук.

Уточняется, что ошибка в оценке составляет менее 1%.

При том, на выборы в 2015 году к этому времени явились 37%.

В то же время Центризбирком приводит более детальные данные по областям Украины (по состоянию на 13:00):

Винницкая область - 17,2%

Волынская область - 17,0%

Донецкая область - 22,1%

Житомирская область - 18,3%

Закарпатская область - 15,3%

Ивано-Франковская область - 14%

Кировоградская область - 18,6%

Николаевская область - 15,5%

Полтавская область - 16,6%

Сумская область - 15,7%

Тернопольская область - 17,0%

Харьковская область - 15,5%

Черкасская область - 17%

Черновицкая область - 14%

Черниговская область - 20,1%

Луганская область - 18%

Одесская область (без г.. Одесса) - 26%

Тернопольская область - 17%

Херсонская область - 16,7%

Киевская область - 15,6%

г. Киев - 16,2%

Что касается опроса, организованного по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, то, согласно данным наблюдателей ОПОРА, волонтеры были замечены лишь у около 55% всех избирательных участков.

"Оно проводится возле помещений для голосования избирателей и не является официальной частью местных выборов", - напоминает организация.

Напомним, "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию выборов 25 октября, в которой освещаются главные события, случившиеся на избирательных участках.