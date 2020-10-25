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Сколько украинцев проголосовало на выборах: явка на 16:00

Сколько украинцев проголосовало на выборах: явка на 16:00
18:25 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер - uainfo.org

В выборах органов местного самоуправления, проходящих 25 октября в Украине, по состоянию на 16:00 поучаствовало около 27% украинцев. 

Такие данные приводит Гражданская сеть ОПОРА в Фейсбук. 

Местные выборы-2020: главные события, результаты и реакция соцсетей

Уточняется, что ошибка в оценке составляет менее 1%. 

При том, на выборы в 2015 году к этому времени явились 37%. 

Местные выборы в Украине: экзитполы онлайн

В то же время Центризбирком приводит более детальные данные по областям Украины (по состоянию на 13:00): 

  • Винницкая область - 17,2%
  • Волынская область - 17,0%
  • Донецкая область - 22,1%
  • Житомирская область - 18,3%
  • Закарпатская область - 15,3%
  • Ивано-Франковская область - 14%
  • Кировоградская область - 18,6%
  • Николаевская область - 15,5%
  • Полтавская область - 16,6%
  • Сумская область - 15,7%
  • Тернопольская область - 17,0%
  • Харьковская область - 15,5%
  • Черкасская область - 17%
  • Черновицкая область - 14%
  • Черниговская область - 20,1%
  • Луганская область - 18%
  • Одесская область (без г.. Одесса) - 26%
  • Тернопольская область - 17%
  • Херсонская область - 16,7%
  • Киевская область - 15,6%
  • г. Киев - 16,2%

Что касается опроса, организованного по инициативе президента Украины Владимира Зеленского, то, согласно данным наблюдателей ОПОРА, волонтеры были замечены лишь у около 55% всех избирательных участков. 

"Оно проводится возле помещений для голосования избирателей и не является официальной частью местных выборов", - напоминает организация. 

Напомним, "Телеграф" ведет онлайн-трансляцию выборов 25 октября, в которой освещаются главные события, случившиеся на избирательных участках.

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Выборы, ЦИК, Опрос, Опора.

Автор:

Телеграф
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