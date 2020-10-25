Во сколько сегодня начинаются выборы в Украине

В воскресенье, 25 октября, украинцы выбирают мэров, голов поселков, сел и территориальных общин и местных депутатов.

Традиционно для волеизъявления граждан Украины было выделено 12 часов. Избирательные участки будут работать с 8:00 до 20:00. Отдать свой голос успеет каждый.

Для тех украинцев, у которых есть справка от семейного врача, что они действительно болеют COVID-19 либо другими заболеваниями, и успели заранее передать ее в избирательную комиссию, предусмотрели домашнее голосование.

Больные, которые находятся на лечении в стационаре, голосуют в учреждении здравоохранения на специальных участках также на основании собственноручно написанного заявления.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что строго запрещено делать на выборах в Украине.

Также смотрите на "Телеграф" онлайн-трансляцию происходящего на избирательных участках.