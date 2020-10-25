Выборы-2020: данные о явке онлайн

В Украине 25 октября стартуют местные выборы. В этот день украинцы определятся, кого из кандидатов хотят видеть во главе своих городов, поселков и громад. Если исходить из данных соцопросов, на участки для волеизъявления должны прийти не менее 51% избирателей.

«Телеграф» будет в режиме онлайн информировать вас о явке на местных выборах.

Первые данные о ходе голосования и, вероятно, явке, глава Центральной избирательной комиссии Олег Диденко огласит уже в 10 часов утра.

ЦИК ожидает, что 25 октября свои голоса смогут отдать более 28 миллионов украинцев. Стоит напомнить, что по новым правилам, в этом году переселенцы и трудовые мигранты впервые будут голосовать на местных выборах.

Самое важное о выборах 25 октября читайте в материале «Телеграфа»: Местные выборы-2020: главные события, результаты и реакция соцсетей.