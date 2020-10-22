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Украина ввела новые правила на местные выборы из-за COVID-19

Украина ввела новые правила на местные выборы из-за COVID-19
Обновлено 12:42 Сегодня Телеграф
До конца дня 23 октября все украинцы, которые находятся на самоизоляции, но хотят проголосовать на местных выборах, должны заручиться справкой от семейного врача и передать ее в комиссию.

Местные выборы, назначенные на воскресенье, 25 октября, пройдут по новым правилам с учетом сложной ситуациии с распространением COVID-19. Они дают возможность реализовать свое избирательное право даже украинцам, которые самоизолировались из-за болезни и не могут прийти на участок.

"Избиратели, которые находятся на самоизоляции, до 20:00 23 октября должны уведомить избирательную комиссию о необходимости обеспечить голосование на дому. Для этого необходимо предоставить медицинскую справку от своего семейного врача", - напоминают в МОЗ.

Для голосования на дому обязательным также является написание заявления в произвольной форме. Во время визита члены избиркома должны быть в перчатках, маске и/или защитном щетке, избирателям также рекомендовано позаботиться о средствах защиты и самостоятельно показать документ, подтверждающий личность, не передавая в руки. 

Больные, которые находятся на лечении в стационаре, голосуют в учреждении здравоохранения на специальных участках также на основании собственноручно написанного заявления. 

Министр здравоохранения Максим Степанов также подчеркнул, что на входе в помещение избирательных участков должны быть размещены указатели, которые бы помогли людям придерживаться социальной дистанции (не менее чем 1-1,5 метра).

"В день голосования на участках обязательно проводить дезинфекцию всех поверхностей и при благоприятных погодных условиях регулярно проветривать помещения", - отметил Максим Степанов. 

Как сообщал "Телеграф", на избирательном участке украинцам советуют соблюдать все противоэпидемические меры. При этом последние соцопросы показали, что часть украинцев подумывает о том, чтобы воздержаться от участия в голосовании в условиях эпидемии. 

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Выборы, МОЗ, Коронавирус.

Автор:

Телеграф
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