Коронавирус неумолимо накрывает Украину: в каких областях сегодня опаснее всего

Цифры статистики по заболеваемости COVID-19 растут вверх, неутешительны и показатели смертности – больше всего за сутки умерло больных коронавирусной инфекцией на Днепропетровщине.

В четверг, 22 октября, коронавирус побил два новых рекорда в Украине, - среди регионов лидером по летальным исходам стала Днепропетровская область с 18 смертями и 363 новыми зараженными за сутки.

По данным системы мониторинга СНБО, в Полтавской области всего две смерти за последние 24 часа (против 21 вчера), диагноз COVID-19 подтвержден у 336 человек.

Максимальное число заражений медики зафиксировали в Киеве - 631 новый случай, 15 смертей и рекордный прирост болеющих.

В Харьковской области произошло небольшое снижение - 627 случаев коронавируса и 10 смертей (а вчера число новых зараженных составляло 713 человек). В Одесской области 600 новых случаев и 11 смертей. Но эти два региона все равно демонстрируют самые высокие показатели по стране.

Резко увеличилось количество заболевших в Запорожской области: если на 22 октября это 309 случаев, то до этого неделю было 100-160 ежедневно.

Во Львове число зараженных составляет 319 человек, 9 больных в регионе скончались. В других западных областях количество новых случаев в целом тоже постепенно растет, но не критически, кроме того считанные единицы смертей среди больных.

Как сообщал "Телеграф", за последнее время в больницах Киева произошло уже несколько самоубийств, - по некоторым данным, эти случаи могло объединять лечение коронавируса.