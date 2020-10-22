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Коронавирус неумолимо накрывает Украину: в каких областях сегодня опаснее всего

Коронавирус неумолимо накрывает Украину: в каких областях сегодня опаснее всего
Обновлено 10:27 Сегодня Телеграф
Цифры статистики по заболеваемости COVID-19 растут вверх, неутешительны и показатели смертности – больше всего за сутки умерло больных коронавирусной инфекцией на Днепропетровщине.

В четверг, 22 октября, коронавирус побил два новых рекорда в Украине, - среди регионов лидером по летальным исходам стала Днепропетровская область с 18 смертями и 363 новыми зараженными за сутки.

По данным системы мониторинга СНБО, в Полтавской области всего две смерти за последние 24 часа (против 21 вчера), диагноз COVID-19 подтвержден у 336 человек.

Максимальное число заражений медики зафиксировали в Киеве - 631 новый случай, 15 смертей и рекордный прирост болеющих.

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В Харьковской области произошло небольшое снижение - 627 случаев коронавируса и 10 смертей (а вчера число новых зараженных составляло 713 человек). В Одесской области 600 новых случаев и 11 смертей. Но эти два региона все равно демонстрируют самые высокие показатели по стране. 

Резко увеличилось количество заболевших в Запорожской области: если на 22 октября это 309 случаев, то до этого неделю было 100-160 ежедневно.

Во Львове число зараженных составляет 319 человек, 9 больных в регионе скончались. В других западных областях количество новых случаев в целом тоже постепенно растет, но не критически, кроме того считанные единицы смертей среди больных.

Как сообщал "Телеграф", за последнее время в больницах Киева произошло уже несколько самоубийств, - по некоторым данным, эти случаи могло объединять лечение коронавируса. 

 

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Киев, Харьковская область, Днепропетровская область, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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