Более 7 тысяч случаев заражения за сутки: COVID-19 обновил два антирекорда в Украине

В Украине по состоянию на 22 октября лабораторно подтверждено 322 879 случаев COVID-19, из них за сутки - 7 053.

Об этом свидетельствуют данные системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса СНБО по состоянию на утро четверга, 22 октября.

Карта распространения COVID-19 в режиме реального времени:

Сведения по областям обновляются один раз в сутки, поэтому сводные данные по ним могут немного отличаться от приведенных ниже текущих данных, которые обновляются несколько раз в течение суток.

В Украине второй день подряд фиксируют антирекорд по количеству новых случаев заражения за сутки, днем ранее заболело 6719 человек.

Всего за все время пандемии в Украине заболело 322 879 человек, из них 124 898 выздоровели, летальных исходов — 6043.

Правительство продлило карантин до 31 декабря. Подход к смягчению или усилению карантина остался адаптивным, но принцип распределения регионов для усиления карантинных мер изменили.

Страну поделили на четыре зоны по уровню опасности распространения коронавируса. В каждой из них действует определенный ряд ограничений.