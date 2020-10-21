В переполненных из-за коронавируса больницах Киева произошла череда самоубийств

В столичных больницах пациенты заканчивают жизнь самоубийством из-за диагноза COVID-19.

В больницах Киева уже пятеро пациентов наложили на себя руки, - они находились на лечении от COVID-19.

Глава комитета по вопросам ЖКХ, благоустройства, экологии и охраны окружающей среды при КГГА Олег Попенко поделился подробностями произошедшего в своем Фейсбуке.

По его словам еще месяц назад двое пациентов из больницы №4 совершили суицид.

А уже вчера в коронавирусной больнице №8, где лечился сам Попенко, 61-летний пациент выбросился из окна.

Сегодня же в Александровской больнице с четвертого этажа выпала пациентка 60 лет, а спустя три часа после этого инцидента в больнице №17 81-летний пациент ранил себя ножом который нашел в палате и в скором времени скончался.

Погибших объединяет, что они лечились от коронавируса.

Стоит напомнить, что в той же больнице №17 сегодня напали на врача.

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