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Среда, 21.10.2020
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Сотрясение, раны и переломы: сеть возмутило жестокое нападение на врача в Киеве

Сотрясение, раны и переломы: сеть возмутило жестокое нападение на врача в Киеве
12:11 Сегодня Телеграф
В условиях нехватки врачей из-за пандемии в одной из киевских больниц пациент избил медика настолько, что тому понадобилась госпитализация.

21 октября врач Киевской городской клинической больницы №17 стал жертвой пациента. Мужчине не понравились стены помещения, свою злость он решил выместить на медике, который попался под руку.

Пациент трижды ударил по голове медика приемного покоя металлическим стулом, уточняет обстоятельства инцидента телеграмм-канал «Киев-оперативный». У него диагностировано сотрясение головного мозга, множественные раны головы, лица, перелом костей лицевого скелета и предплечья. Врач теперь оказался сам на больничной койке на неопределенное время. 

А нападавшего задержали представители КП «Муниципальной охраны», вызванные на место происшествия. Тем временем, фото избитого врача вызвали бурю негодования в сети. Многие комментаторы сходятся во мнении, что пациент, который кинулся на медика, достоин самого сурового наказания. 

Пользователи предлагают разные варианты защиты людей в белых халатов, в том числе и покупку электрошокеров. Хотя многие и понимают ,что во время осмотра врач должен сосредоточить свое внимание на пациенте, а не думать о том, как от него обороняться в случае чего. 

Под Одессой жертвой нападения стала редакция - в ее помещение в ночь на 21 октября забросили коктейль Молотова. 

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Больница, Нападение, Врач.

Автор:

Телеграф
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