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За две недели похудел на 10 килограммов: украинец подробно рассказал о борьбе с коронавирусом

За две недели похудел на 10 килограммов: украинец подробно рассказал о борьбе с коронавирусом
Обновлено 21:52 Сегодня Телеграф
Перенесший коронавирус украинец поделился своей историей.

О том как заразился и лечился от коронавируса, рассказал украинец Роман Лебедь.

Своей подробной историей знакомства с COVID-19 он поделился на страничке в Фейсбуке.

Все началось с того, что Роман подхватил коронавирус находясь в людном месте.

Сперва он подумал, что это пищевое отвравление, но уже на второй день стало понятно, что дело в другом.

Мужчина решил не рисковать и отправился проходить тест в государственный лабораторный центр, ему удалось справится за пол часа и потратив 900 гривен.

На следующий день пришло сообщение, с положительным результатом теста.

Далее он обратился к семейному врачу, который не только дал ему свой номер и сказал звонить в любое время но и позднее нашел ему место в больнице.

Одними из первых симптомов на 5 день была пневмония, бессоница, кашель, проблемы с желудком и головокружение.

Находился Роман в довольно приличном отделении. Несмотря на то, что в Ровно инфекционака была заполнена на 100 процентов, в других отделениях обустроили палаты для лечения больных COVID-19.

Оформили его очень быстро и сам персонал за все время показал себя очень достойно.

По словам мужчины, он был самым молодым пациентом с коронавирусом в отделении (ему 33), все остальные пациенты были в возрасте от 50 до 90 лет.

Лечащий врач назначал только те препараты, которые Роман мог всегда найти в рекомендациях ВОЗ.

За все время болезни он потерял около 10 килограм веса и хотя уже третья неделя болезни, ему полегчало и он находится дома, все же ему еще очень трудно даются любые передвижения на расстояние.

Читайте также в материале "Телеграф": В Украине новые коронавирусные рекорды - свежая статистика на 21 октября.

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Украина, Коронавирус, Covid-19.

Автор:

Телеграф
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