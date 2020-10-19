Стало известно, где в Украине не осталось мест для больных коронавирусом

Пандемия COVID-19 продолжает укладывать украинцев на больничные койки. Есть регионы, в которых мест в инфекционных отделениях практически нет.

В лидерах по заполняемости коек, приводит данные СНБО телеграмм-канал "Коронавирус в регионах", Луганская область, где в некоторых больницах заняты все койки, выделенные для лечения больных коронавирусом. Высокие показатели демонстрируют медицинские учреждения Одесской (90%), Сумской (88,2 %) и Донецкой (81,8%) областей. Выше 70% коек заполнены в Хмельницкой, Черниговской, Полтавской, Днепропетровской, Винницкой областях и городе Киев. А средняя цифра по стране составляет 65,7%.

Сложная ситуация с местами даже в платных клиниках. Как сообщал "Телеграф", при стоимости пребывания в сутки от 10 до 20 тыс. гривен (в зависимости от тяжести состояния больного) и в эти медучреждения не просто попасть.