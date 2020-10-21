Как безопасно проголосовать на местных выборах в пик COVID-19 в Украине: полезные советы

На избирательных участках 25 октября украинцам советуют держать дистанцию и приходить со своей ручкой.

Выборы в Украине будут впервые проходить в условиях пандемии, что наложит отпечаток на работу избирательных комиссий и сам процесс голосования. Прежде всгео на участках должны быть антисептики, места для утилизации масок, потоки избирателей на вход и выход рекомендуют разделить, а членов комиссии рассадить на расстоянии метра.

При этом и сами граждане, которые хотят проголосовать без проблем, должны позаботиться о собственной безопасности. А именно: взять из дому ручку, чтобы поставить отметку в бюллетене, на входе на участок надеть маску, обработать руки антисептиком, паспорт показывать, а не передавать в руки члену комиссии, соблюдать дистанцию с другими избирателями. Также в числе советов предложение не брать с собой на голосование детей и домашних животных.

Последние опросы показали, что увеличилось количество украинцев, которые готовы принять участие в выборах, в случае обострения ситуации с коронавирусом. Такие данные приводит социологическая группа «Рейтинг». Еще 21% пока сомневается, 9% возможно придут, а 17 % маловероятно, что решатся прийти на участки. При этом 58% опрошенных отметили, что уже определились, ща кого будут голосовать, а еще 40% не смогли этого сделать

Что касается электоральных предпочтений, то по результатам одного из последних опросов, большую поддержку получают такие партии: Слуга народа" - 16,7%,"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,5%, "Европейская солидарность" - 13,2%. Также "Телеграф" поинтересовался мнением экспертов о влиянии выборов на курс гривны.