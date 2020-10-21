Скачать
Среда, 21.10.2020
COVID-19: КОРОНАВИРУС Война за Нагорный Карабах
Более 140 больных умерли за сутки: коронавирус побил все антирекорды в Украине
Более 140 больных умерли за сутки: коронавирус побил все антирекорды в Украине
В Киеве и трех областях Украины новые рекорды смертности от коронавируса: где ситуация хуже всего
В Киеве и трех областях Украины новые рекорды смертности от коронавируса: где ситуация хуже всего
Ломаченко перенес операцию
Ломаченко перенес операцию
Праздник 21 октября: народные приметы и запреты
Праздник 21 октября: народные приметы и запреты

Как безопасно проголосовать на местных выборах в пик COVID-19 в Украине: полезные советы

Как безопасно проголосовать на местных выборах в пик COVID-19 в Украине: полезные советы
11:16 Сегодня Телеграф
На избирательных участках 25 октября украинцам советуют держать дистанцию и приходить со своей ручкой.

Выборы в Украине будут впервые проходить в условиях пандемии, что наложит отпечаток на работу избирательных комиссий и сам процесс голосования. Прежде всгео на участках должны быть антисептики, места для утилизации масок,  потоки избирателей на вход и выход рекомендуют разделить, а членов комиссии рассадить на расстоянии метра.

 

При этом и сами граждане, которые хотят проголосовать без проблем, должны позаботиться о собственной безопасности. А именно: взять из дому ручку, чтобы поставить отметку в бюллетене, на входе на участок надеть маску, обработать руки антисептиком, паспорт показывать, а не передавать в руки члену комиссии, соблюдать дистанцию с другими избирателями. Также в числе советов предложение не брать с собой на голосование детей и домашних животных.

Последние опросы показали, что увеличилось количество украинцев, которые готовы принять участие в выборах, в случае обострения ситуации с коронавирусом. Такие данные приводит социологическая группа «Рейтинг». Еще 21% пока сомневается, 9% возможно придут, а 17 % маловероятно, что решатся прийти на участки. При этом 58% опрошенных отметили, что уже определились, ща кого будут голосовать, а еще 40% не смогли этого сделать

Что касается электоральных предпочтений, то по результатам одного из последних опросов, большую поддержку получают такие партии: Слуга народа" - 16,7%,"Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,5%, "Европейская солидарность" - 13,2%. Также "Телеграф" поинтересовался мнением экспертов о влиянии выборов на курс гривны

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

Украина, Выборы, Советы, Маски, Опросы, Коронавирус, Антисептики, Covid-19.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Кого поддержат украинцы на местных выборах: соцопрос за неделю до голосования
02 Стало известно о судьбе ОМОНовца из мемов про разгон простестов в Беларуси
03 "Если не болен - обязательно подхватишь": нардеп о трудностях сдачи теста на COVID-19 в Киеве (фото)
04 Суд Киева принял важное решение по виновникам расстрела на Майдане
05 Зеленский не показал намерений что-либо менять: эксперт назвал проблему для экономики Украины
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
В России умер скандальный церковник Дмитрий Смирнов: его самые нашумевшие высказывания (видео)
В России умер скандальный церковник Дмитрий Смирнов: его самые нашумевшие высказывания (видео)
Под Одессой нападают на журналистов: дошло до &quot;коктейлей Молотова&quot; (фото и видео)
Под Одессой нападают на журналистов: дошло до "коктейлей Молотова" (фото и видео)
&quot;Опасны так же, как и коронавирус&quot;: врач назвал реальную угрозу жизням в пандемию COVID-19
"Опасны так же, как и коронавирус": врач назвал реальную угрозу жизням в пандемию COVID-19
В новом обстреле боевиков на Донбассе пострадал украинский военный
В новом обстреле боевиков на Донбассе пострадал украинский военный
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь