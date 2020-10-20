Кого поддержат украинцы на местных выборах: соцопрос за неделю до голосования

Во вторник, 20 октября, появились результаты нового опроса, которые показывают текущие ожидания граждан Украины от местных выборов, которые пройдут уже 25 октября.
Об этом говорится в заключении мониторинга от группы "Рейтинг".
По итогам опроса среди украинцев, которые точно определились и собираются идти голосовать на выборы, на 16-19 октября 2020 года партии имеют такую поддержку:
Суммарный рейтинг других партий (в основном местных), которые принимают участие в местных выборах и были включены в список для исследования, - 21,3%.
По сравнению с предыдущими опросами (на начало октября и по состоянию на сентябрь) рейтинг топ-5 партий только возрос.
На опросах от 4-7 октября и 25-28 сентября ведущие политсилы имели такую поддержку украинцев:
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