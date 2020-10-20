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Кого поддержат украинцы на местных выборах: соцопрос за неделю до голосования

Кого поддержат украинцы на местных выборах: соцопрос за неделю до голосования
18:48 Сегодня Телеграф
Группа Рейтинг представила результаты последнего социологического опроса украинцев по местным выборам.

Во вторник, 20 октября, появились результаты нового опроса, которые показывают текущие ожидания граждан Украины от местных выборов, которые пройдут уже 25 октября.

Об этом говорится в заключении мониторинга от группы "Рейтинг".

По итогам опроса среди украинцев, которые точно определились и собираются идти голосовать на выборы, на 16-19 октября 2020 года партии имеют такую поддержку:

  • "Слуга народа" - 16,7%,
  • "Оппозиционная платформа - За жизнь" - 13,5%,
  • "Европейская солидарность" - 13,2%,
  • "Батькивщина" - 8,6 %,
  • "За будущее" - 7,4%.
  • "Наш край" - 4,0%.
  • Радикальная партия Олега Ляшко - 3,3%,
  • УДАР Виталия Кличко - 2,7%,
  • ВО "Свобода" - 2,3%,
  • партия Шария - 1,9%,
  • "Предложение" - 1,6%,
  • "Голос" - 1,4%,
  • "Сила и честь" - 1,2%,
  • "Победа Пальчевского" - 0,9%.

Суммарный рейтинг других партий (в основном местных), которые принимают участие в местных выборах и были включены в список для исследования, - 21,3%.

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По сравнению с предыдущими опросами (на начало октября и по состоянию на сентябрь) рейтинг топ-5 партий только возрос.

На опросах от 4-7 октября и 25-28 сентября ведущие политсилы имели такую поддержку украинцев:

  • "Слуга Народа" имела 17,2% и 15,5% поддержки соответственно;
  • ОПЗЖ - 12,6% и 11,4%;
  • Европейская солидарность - 11,7% и 11,4%;
  • Батькивщина - 7,5% и 8,3%;
  • За будущее - 7,2% и 6,2%.

Читайте также в материале "Телеграф": Как пройдут местные выборы в Украине.

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Украина, Выборы, Рейтинги, Опросы, Соцопросы.

Автор:

Телеграф
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