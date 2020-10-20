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Местные выборы в Украине пройдут без европейских наблюдателей

Местные выборы в Украине пройдут без европейских наблюдателей
Обновлено 08:14 Сегодня Телеграф
В Совете Европы решили внедрить дистанционное наблюдение в связи с местными выборами, которые пройдут в Украине 25 октября.

Конгресс Совета Европы отказался от идеи отправить своих представителей в Украину для наблюдения за проведением местных выборов 25 октября. Всему виной пандемия коронавируса.

Об этом сообщили на сайте Совета.

Отмечается, что представители организации будут наблюдать за местными выборами в Украине удаленно, а не отправлять наблюдателей непосредственно на участки, как это было раньше.

"Конгресс (местных и региональных властей Совета Европы - ред.) проведет процедуру дистанционного наблюдения за местными выборами, которые состоятся 25 октября. Этот новый удаленный формат используется в исключительных кризисных ситуациях, таких как продолжающаяся пандемия COVID-19", – рассказали в ведомстве.

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В понедельник, 19 октября, делегация Конгресса провела несколько онлайн-брифингов с заинтересованными сторонами избирательного процесса, в частности с главой ЦИК Украины Олегом Диденко, а также с представителями международного сообщества в Киеве и ОБСЕ.

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Украина, ЕС, Выборы, Местные выборы.

Автор:

Телеграф
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