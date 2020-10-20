Выборы, МВФ и отставка Кабмина: как все это повлияет на курс доллара в Украине

Как выборы в целом и их результат, в частности, могут повлиять на курс нацвалюты? Что можно сделать, чтобы не допустить ослабление гривни? Какой курс нас ждет? Вот, что думают об этом опрошенные «Телеграфом» эксперты.

Инвестиционный банкир, специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Dragon Capital Сергей Фурса отмечает: «Выборы на курс валют никак не повлияют. От слова «вообще». А давление на гривну связано с отсутствием у украинской власти сотрудничества с МВФ. Чтобы убрать риски макроэкономической дестабилизации, нужно вернуться к программе сотрудничества с МВФ».

По словам Сергея Фурсы, речь даже не о том, что не выполняются новые соглашения. Разрушаются даже те реформы, которые были основанием для реализации прошлых программ.

«Мы видим удары по независимости НБУ, атаку на антикоррупционные структуры, на реформу корпоративного управления (речь о давлении на набсоветы). Так и не реализована судебная реформа. Мы не хотим делать ее качественно, реально, – подчеркивает эксперт. – Судя по сегодняшнему выступлению Зеленского в Раде, не видно, что власть намерена что-либо менять».

До конца года транш мы не получим, считает Сергей Фурса. Но важно как можно быстрее вернуться к сотрудничеству с МВФ. Проблема в том, что для этого нужно принятие Радой ряда важных, хот и непопулярных у депутатов решений. В том числе по НАБУ.

«Давление на гривну будет продолжаться, – прогнозирует эксперт. – Но запас прочности у нее есть. Вопрос в том, как задействуют печатный станок».

Финансовый эксперт, экономист Алексей Кущ считает, что курс гривны сейчас больше может поменять политика НБУ. Местные же выборы, подчеркивает он, особого влияния на курс не имеют. Скорее - опосредственное.

«В Украине для гривны складывается благополучная ситуация, – считает Алексей Кущ. – У нас - профицитный платежный баланс. И счет текущих операций, который формируется в том числе из торгового сальдо, существенно улучшился. Несмотря на сокращение нашего экспорта в условиях кризиса, импорт сократился еще сильнее. Соответственно соотношение экспорта-импорта и его влияние на торговое сальдо в Украине в условиях кризиса - улучшилось. Из-за падения платежеспособности населения, объем потребления импорта сокращается. А экспорт имеет некую константу - плюс-минус от мировых цен. Кроме того, украинцы стали меньше уезжать за границу, в том числе на отдых. В среднем мы оставляли там 8 млрд долларов ежегодно. Сейчас же оставим на пару миллиардов меньше».

Добавьте к этому дешевые энергоносители – нефть, природный газ. И получите полный пазл, который способствует крепкой гривне, поясняет эксперт.

«Девальвация же происходит в связи с тем, что резиденты уходят с рынка наших ОВГЗ. Нацбанк активизировал рефинансирование коммерческих банков под залог государственных облигаций. Деньги не идут на кредитование экономки, их пускают на вторичный рынок облигаций, создавая лифты ликвидности для нерезидентов. И способствуя выведению денег за границу», – говорит Алексей Кущ.

По его мнению, нынешние местные выборы – это скорее тест на легитимность центральной власти.

«Если результаты будут не очень позитивными для провластных сил, нас может ждать формирование новой коалиции, перезагрузка правительства, переписывание бюджета. Если результат будет более-менее оптимистичным – монокоалиция продолжит сущетствование. И даже отставку Кабмина могут отложить, – считает Алексей Кущ. – Так что выборы и их результаты – это больше о политическом раскладе. А курс зависит во многом от действий НБУ. Сейчас регулятор применят дефляционную модель реагирования на кризис. В виде слабого насыщения экономики деньгами. Печатный станок работает, но в интересах нерезидентов, а не экономики. Ценовая динамика крайне низкая. Модель типа той, что была во время Великой депрессии в США в 30-е годы прошлого века. Цены тогда не росли, а снижались на фоне падения покупательского спроса».

Вместе с тем, старший аналитик "Альпари" Вадим Иосуб прогнозирует на этой неделе незначительный рост курса доллара к гривне. В комментарии Delo.ua эксперт отметил, что за «американец» на межбанке через неделю будут просить 28,5 грн, а наличный доллар в банках может торговаться примерно по 28,4-28,6 грн/доллар. Среди позитивов Вадим Иосуб назвал оптимистичный октябрьский прогноз МВФ по гривне на ближайшие 5 лет. Если в июньском прогнозе Фонд предсказывал среднегодовой курс в этом году 30,0 грн/доллар, то в этом месяце обновил данные. Теперь прогнозируется 27,20 грн/доллар.

Также Вадим Иосуб отмечает улучшение прогноза падения экономики Украины в этом году: ранее МВФ ожидал падения ВВП Украины на 8,2% а сейчас - до 7,2%.

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