Избирателям на заметку: что запрещено делать на избирательном участке

В Украине 25 октября состоятся местные выборы, в связи с этим сотрудники Национальной полиции составили небольшую памятку, которая призвана напомнить избирателям, что запрещено делать на избирательном участке.
Согласно сообщению, размещенном в Телеграм-канале Патрульной полиции, на избирательному участке запрещено:
Напомним, возле избирательных участков в день выборов будут находиться волонтеры, которые предложат украинцам ответить на пять вопросов, ранее озвученных президентом Владимиром Зеленским.