Избирателям на заметку: что запрещено делать на избирательном участке

В Украине 25 октября состоятся местные выборы, в связи с этим сотрудники Национальной полиции составили небольшую памятку, которая призвана напомнить избирателям, что запрещено делать на избирательном участке.

Согласно сообщению, размещенном в Телеграм-канале Патрульной полиции, на избирательному участке запрещено:

агитировать или распространять политическую рекламу;

передавать свой бюллетень посторонним лицам;

получать избирательный бюллетень от лиц, которые не являются членами избирательной комиссии;

делать лишние отметки на избирательном бюллетене;

находиться в кабинке для голосования с посторонними лицами;

пытаться повредить избирательные урны;

голосовать более одного раза.

Напомним, возле избирательных участков в день выборов будут находиться волонтеры, которые предложат украинцам ответить на пять вопросов, ранее озвученных президентом Владимиром Зеленским.