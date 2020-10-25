Нелегитимное варенье: политолог Путина насмешил критикой "нечестных" выборов в Украине

Российский политолог и депутат "Единой России" Сергей Марков назвал местные выборы в Украине "нечестными".

"Система местной власти все более напоминает желе, точнее варенье из разных фруктов и ягод. Нелегитимное варенье", - написал он у себя в Facebook.

Также он заявил, что выборы были нечестными, так как "нигде не был допущен ни один кандидат с программой дружбы с Россией".

Впрочем, в комментариях ему быстро указали на то, где он неправ:

"Что означает "программа дружбы с Россией" - план передачи ей Харькова, Одессы, Киева или только части Жмеринки?"

"Все об Украине думаете, Сергей Александрович! Ведь в России проблем уже нет!"

Как сообщалось ранее, в Украине 25 октября прошли местные выборы. О главных событиях дня, громких историях и реакции соцсетей можно прочитать в материале Телеграфа.