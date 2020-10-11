"Таки бандит". Мэр Черкасс проиграл дело против Зеленского и развеселил украинцев

Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко проиграл в суде дело о защите чести и достоинства против президента Украины Владимира Зеленского.

"Отказать в удовлетворении иска ЛИЦО_2 к Президенту Украины ЛИЦО_3 о защите чести, достоинства и деловой репутации, опровержении недостоверной информации и взыскании компенсации морального вреда в полном объеме", - сказано в постановлении, обнародованном на сайте Печерского районного суда.

Как известно, иск был подан в мае, когда Зеленский назвал Бондаренко "бандитом" из-за открытых уголовных дел.

Печерский райсуд не нашел в словах президента заведомо ложной информации или чрезмерных оценочных суждений.

Мэр все еще может подать апелляцию, однако пока не известно, будет ли он это делать.

Истец оценивает моральный вред в сумме одной гривны и обосновывает ее "душевными страданиями".

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Как сообщалось ранее, с 30 апреля горисполком Черкасс смягчил карантинные ограничения.

На такой шаг власти пошли после многочисленных обращений предпринимателей, которые из-за карантина оказались на грани выживания.

Городской голова Черкасс Бондаренко заявил, что в городе нет никакой угрозы вспышки коронавируса.

1 мая полиция начала уголовное производство из-за смягчения властью Черкасс карантинных мероприятий.

Во время пресс-конференции 20 мая Зеленский назвал Бондаренко "бандитом", который решил снимать каратнин в городе раньше, чем вся страна, а его действия - популизмом.

Зеленский отметил, что городской голова фигурант 19 уголовных производств.

Мэр Черкасс ответил Зеленскому, что уголовные дела против него открывали из-за политической деятельности.