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Полиция открыла уголовное дело из-за смягчения карантина в Черкассах

Полиция открыла уголовное дело из-за смягчения карантина в Черкассах
13:19 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Полиция начала уголовное производство по факту принятого в Черкассах решение об ослаблении карантина.

Полиция начала уголовное производство из-за смягчения властями Черкасс карантинных мер, введенных с целью противодействия распространению коронавируса.

Как сообщает Сектор коммуникации полиции Черкасской области, выходя за рамки своих полномочий, исполнительный комитет Черкасского городского совета разрешил работу парикмахерских, салонов красоты, объектов спортивной инфраструктуры, летних площадок заведений ресторанного хозяйства, магазинов по продаже непродовольственных товаров, электротоваров, мебели, книжной продукции , рынков и ярмарок по продаже сельскохозяйственной продукции и цветов, а также городских парков и скверов и расположенных на их территории аттракционов.

В полиции отметили, что несмотря на то, что принятое решение исполкома противоречит постановлению Кабинета министров Украины от 11 марта 2020 № 211 "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавируса SARS-CoV-2", исполнительный комитет отказался его отменить.

"Таким образом руководство городского совета вызывающе игнорирует требования правительства Украины и сознательно в период пандемии подвергает опасности горожан и жителей области. И это при том, что на Черкасщине зафиксировано 296 случаев заболевания коронавирусом (6 - в сутки), из них 112 в городе Черкассы, девять человек умерли (1 - за прошедшие сутки)", - говорится в сообщении.

"Сегодня, 1 мая, Черкасским отделом полиции сведения по факту принятия исполкомом соответствующего решения внесены в Единый реестр досудебных расследований по статье 325 Уголовного кодекса Украины (нарушение санитарных правил и норм по предотвращению инфекционных болезней и массовых отравлений - ред.)", - сообщили в полиции.

Отмечается, что с целью обеспечения выполнения требований действующего законодательства на территории города Черкассы полицейские в составе мобильных групп будут проводить превентивную работу среди представителей малого и среднего бизнеса, а в случае игнорирования запрета и невыполнения законных требований - привлекать нарушителей к административной ответственности по статье 44-3 КУоАП.

В то же время, министр внутренних дел Украины Арсений Аваков предупредил мэра Черкасс Анатолия Бондаренко о готовности прибегнуть к жесткому реагированию из-за смягчения карантинных мер.

"Господин мэр города Черкасс, вы заигрались! Прекратите рисковать здоровьем и жизнью людей ради политических игр! Реагирование будет жестким", - заявил Аваков в микроблоге Twitter.

Карантин: В Черкассах смягчат ограничительные меры для части предпринимателей

Отметим, 30 апреля власти Черкасс решили ослабить карантин в городе, разрешив с 1 мая работу непродовольственных магазинов, рынков, парков и скверов, а также летних площадок кафе и ресторанов.

Ранее министр здравоохранения Максим Степанов сообщил, что ослабление карантина в Черкассах может привести к катастрофическим последствиям. При этом он добавил, что действиям властей города будет дана оценка правоохранительных органов.

До этого Минздрав предупреждал, что страна рискует попасть под вторую волну заболеваний COVID-19 в случае преждевременной отмены карантина.

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Минздрав, Полиция, Карантин, Арсен Аваков, Коронавирус, Максим Степанов, Коронавирус в Украине, Covid-19, Карантин в Черкассах.
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