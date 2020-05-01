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Мэр Черкасс рассказал о смягчении карантина в городе

Мэр Черкасс рассказал о смягчении карантина в городе
02:53 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Facebook

Новости Украины:Мэр Черкасс Анатолий Бондаренко объяснил смягчение карантина в городе "социальной несправедливостью".

Городская власть Черкасс несколько смягчила карантин с 1 апреля, однако полностью его не отменяла.

В городе разрешено работать строительным магазинам, открытым рынкам, парикмахерским и салонам, но с соблюдением всех карантинных требований.

Об этом заявил мэр Черкасс Анатолий Бондаренко в комментарии ТСН. По его словам, для обслуживания в салонах красоты города клиенты должны обязательно предварительно записаться, соблюдать дистанцию, а мастера не могут обслуживать более двух человек.

"И Черкассы разрешили работать открытым рынкам, в том числе и строительным, где больше 3-4 человек не может фактически находиться. По моему мнению, сейчас происходит социальная несправедливость. Если я хочу купить банку краски, то должен ехать только в "Эпицентр", а почему я не могу поехать в другой строительный магазин, где 2-3 человека находятся", - пояснил мэр города.

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Кроме того, Бондаренко высказал мнение, что закрытие парков и скверов, является "глупым решением", если граждане придерживаются карантинных требований. Поэтому жителям Черкасс разрешено посещать их, а также спортивные площадки, но для занятий спортом.

"Под горсоветом на площади собрались предприниматели, которые просили разрешить работать. Исполком будет стоять на своем решении. Относительно того, что ОГА собралась вечером, чтобы отменить это разрешение: Они не имеют таких полномочий. Завтра все, кто есть в списке, будут работать с соблюдением карантинных норм и использованием средств защиты", - сказал он.

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Черкассы, Карантин, Коронавирус, Анатолий Бондаренко.
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