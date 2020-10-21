Зеленский впервые за время своего президентства решил провести военный парад

Власти Украины решили вернуть традиционное празднование Дня Независимости вместе с военным парадом.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании организационной комиссии для проведения 30-й годовщины Независимости Украины.

Об этом говорится на сайте Офиса президента.

По заявленной информации, 23 августа ожидается проведение официальной церемонии поднятия флага Украины.

А уже 24 августа в столице на Крещатике и Майдане Независимости в день празднования проведен военный парад..

Стоит напомнить, что в 2019 году Зеленский отменил парад ко Дню Независимости и пообещал вместо этого выделить "сэкономленные" деньги военным.

В 2020 году также не проводился парад. Вместо него на Софийской площади устроили концерт с выступлением украинских артистов, который обернулся скандалом.

Целью мероприятия было напомнить украинцам хиты артистов за весь период независимости. Организаторов перформанса обвинили в нарушении авторских прав. В частности, у групп «Океан Эльзы», «Бумбокс», ТНМК и других коллективов не спрашивали разрешение на использование песни группы.

Сам концерт вызвал волну негодования. В частности, мероприятие раскритиковал украинский кинорежиссер Олег Сенцов.