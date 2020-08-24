Как празднуют День Независимости Украины: онлайн-трансляция из центра Киева (Видео)

Сегодня, 24 августа, Украина отмечает 29-ю годовщину провозглашения независимости. В этот день традиционно в Киеве и других украинских городах состоится ряд торжественных мероприятий. Смотрите трансляцию официальных мероприятий, которую ведет телеканал "UA: Перший". Президент Украины Владимир Зеленский и его жена Елена примут участие в торжественных мероприятиях по случаю 29-й годовщины независимости Украины. В Киеве, на Михайловской площади, Глава государства с женой присоединятся к церемонии чествования памяти павших защитников Украины. На Софийской площади Президент выступит с речью по случаю 29-й годовщины независимости Украины и вручит государственные награды. Центр Киева усиленно охраняют правоохранители, улицы перекрыты для автотранспорта и пешеходов. Как сообщалось, с 29-й годовщиной независимости Украину поздравили Папа Римский, президент США Дональд Трамп, лидер франции Эммануэль Макрон, а также британская королева Елизавета II. Также поздравили Украину лидеры Германии, Швейцарии, Польши, Венгрии, Словакии, Саудовской Аравии, Италии, Казахстана, Таджикистана, Египта, Перу и других стран мира. Напомним, в 2019 году День независимости состоялся без парада военной техники. На Майдане прошло "Шествие достоинства" при участии военнослужащих, успешных представителей различных профессий, спортсменов и детей. Также в прошлом году впервые был организован Марш защитников, в котором приняли участие около 12 тыс. человек, и еще 20 тысяч наблюдали за парадом ветеранов.