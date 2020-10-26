"Зеленая лодка" пошла ко дну: почему "фишечки" Зеленского не сработали и что ждет "Слугу народа" и Украину в целом

Прошедшие 25 октября местные выборы оставили больше вопросов, чем ответов. Можно ли говорить о том, что они разделили Украину? Какие могут быть последствия? Что будет теперь со «слугами» и монобольшинством? Что Зеленскому и Ермаку делать дальше? Ответы на эти непростые вопросы читайте в нашей статье.

Профессор политологии Киево-Могилянской академии, научный директор Фонда «Демократические инициативы» Алексей Гарань отмечает: «Я бы не ставил вопрос, что выборы разделили Украину. Мы всегда ищем «зраду». Выборы скорее показали ту тенденцию, о которой и ранее говорили эксперты. Которую показывали все предвыборные опросы. А именно - усиление роли местных элит. Именно они одержали победу во многих городах (пусть даже с вероятным вторым туром в некоторых из них). Садовый во Львове, Труханов в Одессе, Кернес в Харькове, Бойченко в Мариуполе, Филатов в Днепре, Кличко в Киеве. И их соответствующие партии – в горсоветах».

Алексей Гарань признался, что не может назвать всех этих людей позитивными героями. Более того – видит проблемы, связанные с феодализацией станы.

«Но общая тенденция - не поляризации по линии восток-запад, а противопоставление по линии местные элиты – центр. Реформа децентрализации дала больше возможностей местным общинам, увеличила бюджеты, подняла цену выборов», – поясняет эксперт.

По его словам, в общенациональном масштабе выборы стали поражнеим «слуг». Результаты – слабые. Мэрские выборы практически везде проиграны, представительство в местных советах будет невелико.

«В ситуации есть плюсы и минусы, – считает Алексей Гарань. – Плюсы в том, что нет монополизации власти в стране. После парламентских выборов-2019 это стало угрозой на центральном уровне. Но уже тогда эксперты предсказывали, что будет «расползание» фракции «Слуга Народа». Так и случилось. Теперь же «слуги» окончательно утратили монополию: местная власть будет балансировать центр. Но тут есть и угрозы. Та же борьба с пандемией. Я считаю, что центральная власть должна идти на более жесткие карантинные меры. Но накануне выборов она на это не решилась, а теперь ресурсов еще меньше».

Анализируя результаты местных выборов в ракурсе политики на национальном уровне, профессор прогнозирует, что позиции президента станут еще слабее.

«Зеленский и его команда станут ориентироваться на разные ситуативные союзы. Как внутри своей неоднородной фракции, так и с другими политсилами, – считает Алексей Гарань. – Будет возрастать роль Коломойского, Ахметова, местных элит. А это означает, что время для важных реформ – упущено. Нужно было изначально заниматься не «фишечками», а проведением серьезных, в том числе непопулярных реформ. А сейчас, когда большинство расползается, возможности сужаются. Зеленский повторяет ошибки предшественников. У Ющенко, Януковича, Порошенко – тоже вначале была поддержка в Верховной Раде. Они могли бы проводить реформы. Но не стали… В общем, будет больше балансов".

Замдиректора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий обращает внимание на то, что Украина и до этих выборов не была особо едина. И это демонстрируют практически каждые выборы.

«Государственная центральная власть навязывает свою политическую волю, а не борется с кризисными явлениями. Плоды пожинаем мы все, – подчеркивает политтехнолог. – Также мы видим, что 25% пророссийского населения никуда не делось. Выходов тут немного: или ты его загоняешь в своеобразное гетто, как в 2014, или у тебя война, а в нескольких областях будут «рулить» политики, которые финансируются россиянами. Это не разделение Украины, это - недальновидная политика нашей власти, причем не только сегодняшней».

По мнению Алексея Голобуцкого, "купировать такие проблемы в нашей нынешней ситуации можно или радикально (запретив проекты типа ОПЗЖ, на что власть не готова), или – дав им возможность «дерибанить» Украину наряду со всеми. Чтобы они поняли, что лучше кормиться в составе Украины, чем работать на Кремль".

«После выборов начнется серьезнейше давление на Зеленского, - говорит политтехнолог. - К примеру, чтобы переформатировал правительство, дав туда доступ представителям политсил, которые показали хороший результат на местных выборах. Всё это на фоне корона-кризиса и пустого бюджета усилит турбулентность и может закончиться перевыборами Верховной Рады. Тем более, что нынешний парламент не отображает политическую ситуацию на данный момент… Если бы я верил, что Зеленский и Ермак стратегически мыслят, а бы мог предсказать какие-то их действия… Но они действуют тактически, лишь реагируя на события. Скорее всего - будут искать какую-то жертву, чтобы «навесить» провалы. Не исключаю, что Зеленский и вовсе «сольет» партию "Слуга народа", запустив новый проект».

Политический эксперт Евгений Магда считает любопытным, каким в большинстве облцентров будет второй тур.

«По предварительным данным, только в одном облцентре во второй тур попадает представитель правящей партии, – отмечает эксперт. – Думаю, что ситуация с местными выборами, когда всё устаканится, когда начнут полноценно работать облсоветы в новом составе, начнет серьезно влиять на фракцию «Слуги Народа». В ней немало мажоритарщиков. И, конечно, они попытаются решать те или иные вопросы на местном уровне. Что будет непросто».

По словам Евгения Магды, ряд экспертов предполагают создание новой коалиции. Он же считает, что у Зеленского для подобных вещей не хватит политического опыта.

«Основной проблемой на сегодняшний момент является даже не подведение итогов местных выборов. Хоть идет довольно жесткая борьба за результаты волеизъявления. Уверен, мы увидим рекордное количество недействительных бюллетеней - из-за того, что информационная работа в этом направлении была проведена на недостаточном уровне. Но, подчеркиваю, сейчас приоритетом для всей страны (включая новоизбранные местные власти) будет борьба с COVID-19. Динамика развития болезни представляет серьезную опасность для тысяч украинских граждан. И отсутствие внятной государственной стратегии является чрезвычайно большой проблемой. Куда большей, чем любые противоречия в местных советах», – считает Евгений Магда.

Координатор организации «СтопТеррор», волонтер Семен Кабакаев не считает, что эти выборы разделяют Украину.

«С моей точки зрения, подобные утверждения, - это нарратив, наработанный в Кремле. Еще во времена Януковича людей пытались делить на сорта», - напоминает Семен Кабакаев.

По его мнению, эти выборы показали, что успешная реформа децентрализации, которую внедрили при предыдущей власти, стала успехом для местного самоуправления. За прошедшие пять лет оно смогло убедить жителей городов и ОТГ, что может отвечать на запрос общества, отмечает эксперт.

«Провал «слуг» был предсказуем. Это результат профнепригодности и дилетантизма. Это результат того, что «видосики» не работают, и людям нужны реальные действия, а не вымышленный Голобородько. Фактически «зеленая лодка» пошла ко дну. С моей точки зрения, эти выборы поставили точку в политической карьере Зеленского и его сторонников», – резюмирует Семен Кабакаев.

Автор: Андрей Питонов