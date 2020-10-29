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ЕС может отменить безвиз для Украины
ЕС может отменить безвиз для Украины

ЕС может отменить безвиз для Украины

ЕС может отменить безвиз для Украины
13:45 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер NashaRada5

Европейский союз может временно приостановить безвизовый режим с Украиной. Об этом говорится в письме посла Украины при Европейском союзе Николая Точицкого к вице-премьеру по вопросам евроинтеграции Ольги Стефанишиной.

Согласно неофициальным данным, Европейская Комиссия усмотрела в последних решениях Конституционного Суда Украины, в частности, отмены уголовной ответственности за недостоверное декларирование, основание для начала процесса по приостановке безвизового режима с Украиной. Европейские партнеры именно борьбу с коррупцией считают важнейшей задачей государства на пути к демократическим ценностям и инвестиционной привлекательности Украины.

"Как пока неофициально отмечают наши контакты, решение Конституционного суда Украины No13-р/2020, которое отменило ключевые антикоррупционные полномочия НАПК, уголовную ответственность за недостоверное декларирование, является достаточным основанием для начала запуска Европейской Комиссией механизма временной приостановки действия безвизового режима", - приводит слова письма Точицкого в адрес Стефанишиной "Европейская правда".

Решение Конституционного суда заблокировало реализацию местных выборов в Украине

Отмечается, что скандальные решения КСУ могут повлиять и на другие сферы сотрудничества Украины с международными партнерами: 

  • сотрудничество с Международным валютным фондом;
  • интеграция в энергетический рынок ЕС;
  • заключение соглашения о взаимном признании электронных доверительных услуг;
  • интеграция в единый цифровой рынок.

Точицкий предложил с кратчайшие сроки создать рабочую группу высокого уровня, которая бы определила обработки изменений в Конституцию Украины, дав возможность Верховной Раде создавать государственные органы со специальным статусом.

Реакция общества на возможную отмену безвиза была жесткой:

"Не хотите по-хорошему, придет Суд Линча! Только мне кажется, что под гарантом Конституции зашатался трон?" - написал журналист Роман Цымбалюк.

"Какие чудесные, радостные новости! Так скучала по романтизму сбора справок на визу: анкетам, выпискам, остаткам по карте, справкам с места работы. Той прекрасной нервозности и ожиданию – дадут визу или нет. Оплате визового сбора, наконец. Тем самым 30 евро. Скучала по проверкам наличия средств на карте прямо в визовом центре, когда идешь к банкомату, суешь туда карточку и возвращаешься к окошку с чеком. Длинных очередей в польском консульстве тоже не хватало в моей жизни, как и раздумий о том, какая страна даст визу легче. Прямо в предвкушении, с нетерпением жду", - предвкушает оформление документов журналистка Мария Жартовская.

Ранее Телеграф сообщал, что Зеленский срочно созвал СНБО из-за скандальных решений КСУ.

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Все по теме:

Украина, ЕС, Визовый режим, КСУ, Евросоюз, Безвиз.

Автор:

Телеграф
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