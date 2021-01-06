Пока Зеленского погружают в летаргический сон, Ермак увеличивает свою мощь, - политолог

Почти год Офисом президента Украины рулит Андрей Ермак. За это время ОПУ фактически превратился в своеобразное государство в государстве. О том, почему так получилось, и что может (и может ли) подтолкнуть Зеленского к смене главы своего Офиса, "Телеграфу" рассказала аналитик, политолог, кандидат политических наук Олеся Яхно.

"Ермак перебрал и пытается перебирать дальше, замкнуть на себе все больше полномочий. А Зеленский демонстрирует непонимание сути проблем и вызовов, которые стоят сегодня перед государством Украина, - считает Олеся Яхно. - Казалось бы, по мере всё большего пребывания во власти человек должен набираться опыта – обрастать политическими мышцами, начинать глобально мыслить. А происходит прямо обратное. Ряд обращений, «видосов от президента», сам характер того, как он соединяет в одном предложении одни проблемы с другими, говорит, что Зеленский не стал политиком. Он себя мыслит еще как участник избирательной кампании, как бренд Зе, а не президент Зеленский. И на этом фоне Ермак увеличивает свою мощь… После того, как Ермак поздравил Байдена с победой, его даже назвали вице-президентом. И он, действительно, выходит за пределы полномочий. Перетягивает на себя функции МИД и не только. Между тем, есть дипломатическая этика - что и кто должен и может говорить. Но в случае с Ермаком, который, по сути, просто глава секретариата, об этой этике забыли».

При этом, подчеркивает аналитик, внятной политики на внутреннем и внешнем направлении ОПУ не демонстрирует. Более того – продолжается ряд направлений, сформированных предшественниками. В том числе тех направлений, за которые Зеленский и Ко критиковали Порошенко и его команду.

«Это касается и переговоров по Донбассу, и ряда других направлений. Ничего другого эта власть предложить не смогла и не может, - отмечает Олеся Яхно. - Даже Роттердам+, который Зеленский-артист критиковал, Зеленский-президент и его окружения признали не таким и плохим… Де факто, Зеленского погружают даже не в теплую ванну, а в состояние летаргического сна. Нашептывают ему: «У нас всё хорошо». Убаюкивают. А проблемы накапливаются. И при этом всё больше власти у Ермака – человека, который формально влияет на многие процессы, но юридически не несет ответственности. Это очень уязвимая, опасная конструкция».

Предположения некоторых экспертов и СМИ, что Ермак - российский агент, Олеся Яхно считает преувеличением.

«Не исключено, что сам Ермак заинтересован в такого рода обвинениях, звучащих в его адрес. Чтобы показать, насколько он влиятелен. Придать значимость своей фигуре. Действительно, некоторые шаги этой власти в ракурсе урегулирования ситуации на Донбассе можно толковать как пророссийские, - признаёт аналитик. - Но, мне кажется, тот же Ермак делает это, исходя из желания этой власти (включая Зеленского) показать быстрый результат. Без стратегий. Без понимания масштаба возможных последствий. Но общество не дает переступать «красные линии». Ставит определенные ограничители. И власть боится дальше продавливать политику, явно далекую от интересов государства Украина».

По мнению эксперта, отставки Ермака не будет, пока власть не совершит явных шагов по сдаче интересов Украины (чего не допустит общество). Или пока/если не вскроются масштабы проколов. К примеру, тот же фильм-расследование команды Bellingcat о провале спецоперации ГУР Минобороны Украины по захвату 28 боевиков ЧВК Вагнера.

Если будет доказана причастность Ермака или Зеленского к срыву спецоперации - это может быть серьезным ударом по ним.

«Проблема еще и в том, что центральная власть теряет контроль над процессами в стране, - продолжает Олеся Яхно. – Об этом говорят попытки нахрапом подмять местное самоуправление. Поздняя или неправильная реакция на вызовы, в том числе связанные с пандемией коронавируса. Попытки обвинять во всем предшественников уже не срабатывают. Неуправлямость, хаотизация, фрагментация только нарастают. В том числе внутри самой власти. Которой, такое чувство, иногда просто нет… И Ермак не может этого решить. Потому что у этой власти не было и нет четкого понимания задач, которые она хочет решить, стратегий, с помощью которых это намерена делать. Под них формируется кадровая политика, четко очерчиваются сроки, те или иные компромиссы. Ничего этого нет. И отставка Ермака, когда бы она ни произошла, лишь актуализирует вопрос о том, где у нас находится центр управляемости. Кто выдвигает осмысленные предложения и несет ответственность за их воплощение в жизнь? И возможно это ускорит процесс переформатирования коалиции, формирование настоящего правительства, которое будет нести ответственность за происходящее в стране».

Сейчас же, подчеркивает аналитик, на кадровую политику сильно влияет Офис президента. В результате Кабмин формируется не как команда, а как набор разных людей, в том числе случайных. Их потом «сливают», чтобы на кого-то повесить негатив. Вот только проблем от этого меньше не становится.

Ранее генерал Николай Маломуж рассказал "Телеграфу", чем закончится для Зеленского и Офиса президента скандальная история с "вагнеровцами".

Автор: Андрей Питонов