Bellingcat снимет фильм про срыв операции с "вагнеровцами": Зеленского предупредили о последствиях

Команда Bellingcat, ранее расследовавшая сбитие самолета рейса MH17 в небе над Донбассом, теперь работает над фильмом о провале спецоперации ГУР Минобороны Украины по захвату 28 боевиков ЧВК Вагнера.

Об этом рассказал лидер Bellingcat Христо Грозев в интервью Алесе Бацман.

"Сейчас работаем над одним реально документальным фильмом, а не только расследованием, по поводу очень интересной истории... военная разведка с СБУ придумали план обмануть, разыграть ГРУ и ФСБ и "вагнеровцев"... это все было придумано гениально", - сказал он.

По его словам, попавшие в ловушку "вагнеровцы" должны были из Минска отправиться, якобы в Стамбул, но на самом деле приземлиться в Киеве.

"И вдруг сейчас ваше правительство говорит, что такого не было никогда и что это выдумка российских спецслужб. Такой хороший проект, который сделал из российских спецслужб посмешище, клоунов, а государство отказывается от этого выигрыша. Я такого никогда не видел", - сказал он.

Среди вариантов, по которым сорвалась операция, Грозев называет либо политический страх, либо предательство.

"Самое простое объяснение - это был испуг, это было решение не создавать такую конфронтацию с Россией. Предательство или политический страх - я не уверен, но если даже политическая трусость, то и это очень плохо", - говорит он.

Об операции по "вагнеровцам" Грозев говорит с 1:00:24.

На заявления Грозева отреагировал главный редактор Цензор.нет Юрий Бутусов.

"Bellingcat снимает фильм о том, как после совещания в кабинете президента Зеленского провалили спецоперацию ГУР МО Украины. О постыдном предательстве узнает весь мир. Это правда, я уже дал интервью Bellingcat по делу "вагнеровцев", - написал он в Фейсбук.

"Президент Зеленский думает, что можно занять страусиную позицию, и проблемы рассасываются сами собой. Так вот, Владимир Александрович, если вы боитесь решать проблемы, то проблемы приходят к вам сами. Национальная безопасность - это не пинг-понг, и Зеленскому придется отвечать по делу "вагнеровцев" по полной программе, хоть он и не способен даже это осознать, судя по давлению Банковой на расследование. Просыпайтесь, Владимир Александрович, отвечайте за свои поступки, предупреждаю вас как советник министра обороны", - также отметил Бутусов.

Журналист выразил надежду, что с помощью фильма получится заставить украинские власти провести расследование по поводу спецоперации.

Также на появившуюся информацию отреагировал бывший нардеп Борислав Береза в своем Телеграм

"Хочу поздравить Владимира Зеленского с тем, что он скоро станет звездой в фильме, который выйдет в следующем году на стриминговом сервисе Netflix. Фильм будет о том, как и кем была разработана и реализовывалась операция против вагнеровцев. А так же о том кем и как она была потом сорвана. Так вот, Владимиру Александровичу там будет посвящено немало времени. И отдельно расскажут о роли Ермака", - сказано в сообщении.

Отметим, что в конце сентября из-за провала операции в ГБР на допрос вызывали украинских журналистов Юрия Бутусова и Янину Соколову.