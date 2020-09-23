Скачать
Среда, 23.09.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
Против протестующих в центре Минска применили водометы (Видео)
Против протестующих в центре Минска применили водометы (Видео)
Девушки в коронах и колонны автозаков: в Минске собирается новый протест после инаугурации Лукашенко
Девушки в коронах и колонны автозаков: в Минске собирается новый протест после инаугурации Лукашенко
Болонья значительно улучшила предложение по форварду Динамо
Болонья значительно улучшила предложение по форварду Динамо
Создатель нашумевшего сериала "Чернобыль" от HBO впервые побывал в зоне отчуждения
Режиссер сериала "Чернобыль" от HBO впервые побывал в зоне отчуждения

СБУ занималась разработкой "вагнеровцев" до их задержания в Беларуси: опубликованы документы

СБУ занималась разработкой "вагнеровцев" до их задержания в Беларуси: опубликованы документы
Обновлено 21:07 Сегодня Телеграф Фото: Twitter
Служба безопасности Украины в суде подтвердила, что работала по "вагнеровцам" прямо перед их задержанием в Беларуси.

Киевский апелляционный суд обязал СБУ предоставить все документы, касающиеся дела "вагнеровцев".

Решение суда попало в распоряжение Украинской правды.

Отмечается, что СБУ в суде подтвердила информацию, что прямо перед задержанием российских боевиков в Беларуси собирала по ним доказательства. Ранее спецслужбы отрицали подготовку операции по "вагнеровцам".

Украинский суд заочно арестовал "вагнеровцев" в конце июля. Ни одно из этих решений до сих пор не обнародовано.

В то же время, в публичном реестре появились два решения с заседаний, где адвокаты боевиков пытались обжаловать арест. В одном из этих документов содержатся детали дела, подтверждающие, что СБУ работало над уликами против "вагнеровцев" перед самым их задержанием в Беларуси.

Минск передал Украине список задержанных боевиков ЧВК Вагнера

Это решение касается уроженца российского поселка Ильинка, у которого есть сын 2007 года рождения. Согласно документам, которые есть в распоряжении УП, такие данные имеет один из "вагнеровцев" Денис Харитонов.

В решении говорится, что подозрение мужчине объявили 29 июля – в день, когда стало известно о задержании боевиков в Беларуси. На следующий день подозреваемого объявили в международный розыск и заочно арестовали в суде.

В то же время, в суде СБУ ссылалась на ряд доказательств, полученных в период 13-25 июля.

Это, в частности, сообщения оперативного подразделения, датированные 13.07.2020 года и 21.07.2020 года. В этих сообщениях говорилось, что "начиная с 2020 года на территории Российской Федерации создано незаконное вооруженное формирование".

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Читайте Telegraf.com.ua в Google News

Все по теме:

СБУ, Беларусь, ЧВК Вагнера, Дело вагнеровцев.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Путин хочет включить Украину в союз с Беларусью: раскрыт новый план Кремля
02 45-летнюю Могилевскую раскритиковали за внешний вид, но певица нашла чем ответить (фото)
03 В Москве рассказали, кто входит в ближайшее окружение Путина и кто на самом деле управляет Россией
04 Юрий Дудь может занять место Путина: в Москве сделали сенсационное заявление
05 Днище украинского правосудия: подозреваемой в сепаратизме Неле Штепе дали шанс снова стать мэром Славянска
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Украина еще не определилась: Европа не признает легитимность Лукашенко после тайной инаугурации
Европа не признает легитимность Лукашенко
Минобороны Великобритании оскандалилось сообщением об учениях десантников в Украине
Минобороны Британии оскандалилось сообщением об учениях десантников в Украине
Почему не ночью? В сети откровенно высмеяли секретную инаугурацию Лукашенко
Почему не ночью? В сети откровенно высмеяли секретную инаугурацию Лукашенко
Украинка станет первой женщиной-дирижером престижного фестиваля
Украинка станет первой женщиной-дирижером престижного фестиваля
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь