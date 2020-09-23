СБУ занималась разработкой "вагнеровцев" до их задержания в Беларуси: опубликованы документы

Служба безопасности Украины в суде подтвердила, что работала по "вагнеровцам" прямо перед их задержанием в Беларуси.

Киевский апелляционный суд обязал СБУ предоставить все документы, касающиеся дела "вагнеровцев".

Решение суда попало в распоряжение Украинской правды.

Отмечается, что СБУ в суде подтвердила информацию, что прямо перед задержанием российских боевиков в Беларуси собирала по ним доказательства. Ранее спецслужбы отрицали подготовку операции по "вагнеровцам".

Украинский суд заочно арестовал "вагнеровцев" в конце июля. Ни одно из этих решений до сих пор не обнародовано.

В то же время, в публичном реестре появились два решения с заседаний, где адвокаты боевиков пытались обжаловать арест. В одном из этих документов содержатся детали дела, подтверждающие, что СБУ работало над уликами против "вагнеровцев" перед самым их задержанием в Беларуси.

Это решение касается уроженца российского поселка Ильинка, у которого есть сын 2007 года рождения. Согласно документам, которые есть в распоряжении УП, такие данные имеет один из "вагнеровцев" Денис Харитонов.

В решении говорится, что подозрение мужчине объявили 29 июля – в день, когда стало известно о задержании боевиков в Беларуси. На следующий день подозреваемого объявили в международный розыск и заочно арестовали в суде.

В то же время, в суде СБУ ссылалась на ряд доказательств, полученных в период 13-25 июля.

Это, в частности, сообщения оперативного подразделения, датированные 13.07.2020 года и 21.07.2020 года. В этих сообщениях говорилось, что "начиная с 2020 года на территории Российской Федерации создано незаконное вооруженное формирование".