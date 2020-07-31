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Минск передал Украине список задержанных боевиков ЧВК Вагнера

Минск передал Украине список задержанных боевиков ЧВК Вагнера
13:25 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер
Украинская сторона будет выяснять, кто из задержанных "вагнеровцев" в Минске, воевал на стороне террористов на Донбассе.

МИД Украины получило список наемников частной военной компании Вагнера, которые были задержаны белорусскими силовиками под Минском.

Об этом сообщил в пятницу, 31 июля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге.

По словам главы МИД, список сразу передали правоохранительным органам: они проверяют, причастны ли наемники к преступлениям на территории Украины, в том числе войне на стороне боевиков на Донбассе.

Кулеба пока не может ответить, сколько граждан Украины среди задержанных Беларусью боевиков. Однако Кулеба уточнил, что их "не семь".

По словам министра, могут быть ситуации, когда кто-то при задержании представил себя как гражданин Украины, а кто-то как гражданин РФ, но это не исключает, что у этого человека может быть паспорт Украины.

При этом он подчеркнул, что Украина не признает двойного гражданства и считает людей с украинскими паспортами своими гражданами.

Как сообщалось, 29 июля под Минском белорусские силовики задержали 32 боевика ЧВК Вагнера и еще одного в Гомельской области. Власти назвали задержанных диверсантами и обвини их в попытках "дестабилизировать Беларусь перед выборами". Кроме того, в Совбезе Беларуси сообщили, что ведутся поиски еще 200 боевиков.

В тот же день Лукашенко собрал Совет нацбезопасности и заявил о "грязных намерениях" россиян.

В Кремле заявили, что ничего не знают о наемниках Вагнера и о том, с какой целью те прибыли в Беларусь. Кроме того, российский посол заявил, что задержанные россияне пребывали под Минском так, как опоздали на самолет.

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Все по теме:

Беларусь, МИД, Дмитрий Кулеба, ЧВК Вагнера.

Автор:

Телеграф
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