Задержание боевиков в Минске: Лукашенко заявил о "грязных намерениях" россиян

Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня, 29 июля, срочно созвал Совет безопасности и заявил, что считает чрезвычайным происшествием задержание 33 граждан России.

Белорусский президент поручил председателю КГБ Валерию Вакульчику обратиться в российские госорганы за разъяснением - "что происходит".

Об этом сообщает белорусское государственное агенство БелТА

"Если это российские граждане, а я так понимаю, их допросили, значит, надо обратиться немедленно в соответствующие структуры Российской Федерации, чтобы они объяснили, что происходит", - сказал Лукашенко.

Глава Беларуси заявил, что России надо "оправдать свои грязные намерения" и поручил своему пресс-секретарю обратится к российским СМИ, чтобы те "пургу не гнали".

"Я смотрю на реакцию россиян. Они уже, оправдываясь, говорят, что чуть ли не мы их сами сюда завезли. Ясно, надо же как-то оправдать свои грязные намерения. Поэтому очень просил бы, чтобы в этой ситуации и с этим фактом было все предельно откровенно и честно. Нам надо обратиться к российским средствам массовой информации, в том числе Telegram-каналам, чтобы они, как Путин говорит, пургу не гнали. Если виноваты, надо из этой ситуации выходить достойно. Не виноваты - хорошо, у нас нет никаких целей опорочить близкую нам страну", - заявил президент.

Напомним, 9 августа в Беларуси состоятся президентские выборы. По информации белорусских СМИ 200 боевиков прибыло в страну для дестабилизации обстановки.

Как сообщалось, сегодня по источникам белорусского телеканала стало известно, что под Минском задержали российских граждан. 33 задержанных оказались боевиками ЧВК Вагнера. Позже украинские журналисты выяснили, что минимум шестеро из задержанных боевиков воевали в рядах террористов на Донбассе и внесены в базу "Миротворца".