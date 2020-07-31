Скачать
Пятница, 31.07.2020
COVID-2019 (Коронавирус)
В Украине третий день больше тысячи случаев коронавируса
В Украине третий день больше тысячи случаев коронавируса
Опоздали на самолет: российский посол объяснил, что делали боевики Вагнера в Минске
Опоздали на самолет: российский посол объяснил, что делали боевики Вагнера в Минске
Свитолина показала красоты Корсики: впечатляющие фото и видео
Свитолина показала красоты Корсики: впечатляющие фото и видео
Pixar анонсировала мультфильм "Лука"
Pixar анонсировала мультфильм "Лука"

Опоздали на самолет: российский посол объяснил, что делали боевики Вагнера в Минске

Опоздали на самолет: российский посол объяснил, что делали боевики Вагнера в Минске
12:14 Сегодня Телеграф Фото: скриншот
По словам посла РФ, задержанные в Беларуси "вагнеровцы" могли работать в охранном предприятии и находились в Беларуси транзитом, но опоздали на свой рейс.

Посол Российской Федерации в Беларуси  Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные граждане РФ, которых местные правоохранители назвали диверсантами частной военной компании Вагнера, задержались на территории Беларуси, потому что опоздали на самолет.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Российской Федерации в Республике Беларуси.

По словам посла, граждане России находились в Беларуси транзитом и направлялись в третью страну. Они подписали трудовой договор с одной из местных коммерческих фирм и 25 июля должны были улететь из Минска в Стамбул. Однако они опоздали на рейс и вынуждены были остаться в санатории под Минском, хотя и не планировали "находиться в Республике сколь бы то ни было продолжительное время".

"По информации, которую еще предстоит уточнить, россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое - в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту - призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом - отнюдь не в Беларуси", - сказал посол.

Он также считает, что трактовка происшествия как попытки вмешательства во внутренние дела Беларуси "не имеет под собой никаких оснований".

Как сообщалось, 29 июля под Минском белорусские силовики задержали 32 боевика ЧВК Вагнера и еще одного в Гомельской области. Власти назвали задержанных диверсантами и обвини их в попытках "дестабилизировать Беларусь перед выборами". Кроме того, в Совбезе Беларуси сообщили, что ведутся поиски еще 200 боевиков.

В тот же день Лукашенко собрал Совет нацбезопасности и заявил о "грязных намерениях" россиян.

В Кремле заявили, что ничего не знают о наемниках Вагнера и о том, с какой целью те прибыли в Беларусь. 

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Россия, Боевики, Минск, ЧВК Вагнера.

Автор:

Телеграф
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Верховный суд обязал Владимира Арьева и канал "Прямой" извиниться перед Виктором Медведчуком
02 Ушла из жизни актриса сериала "Крепостная"
03 Очередной "гумконвой" на Донбасс: Украина направила ноту протеста МИД РФ
04 Юмориста хотят выдвинуть кандидатом в одесские мэры
05 Самый простой и наиболее действенный способ продлить жизнь
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Дожди и грозы накроют юго-восток Украины: прогноз погоды на ближайшие дни
Дожди и грозы накроют юго-восток Украины
В Полтаве следователь ГБР и полицейский попались на взятке
В Полтаве следователь ГБР и полицейский попались на взятке
У президента Бразилии, который переболел коронавирусом, в легких обнаружили &quot;плесень&quot;
У президента Бразилии в легких обнаружили "плесень"
Ушла из жизни актриса сериала &quot;Крепостная&quot;
Ушла из жизни актриса сериала "Крепостная"
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь