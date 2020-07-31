Опоздали на самолет: российский посол объяснил, что делали боевики Вагнера в Минске

По словам посла РФ, задержанные в Беларуси "вагнеровцы" могли работать в охранном предприятии и находились в Беларуси транзитом, но опоздали на свой рейс.

Посол Российской Федерации в Беларуси Дмитрий Мезенцев заявил, что задержанные граждане РФ, которых местные правоохранители назвали диверсантами частной военной компании Вагнера, задержались на территории Беларуси, потому что опоздали на самолет.

Об этом сообщает пресс-служба посольства Российской Федерации в Республике Беларуси.

По словам посла, граждане России находились в Беларуси транзитом и направлялись в третью страну. Они подписали трудовой договор с одной из местных коммерческих фирм и 25 июля должны были улететь из Минска в Стамбул. Однако они опоздали на рейс и вынуждены были остаться в санатории под Минском, хотя и не планировали "находиться в Республике сколь бы то ни было продолжительное время".

"По информации, которую еще предстоит уточнить, россияне могут являться сотрудниками частного охранного предприятия, которое - в рамках исполнения обязательств по коммерческому контракту - призвано обеспечивать охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов за рубежом - отнюдь не в Беларуси", - сказал посол.

Он также считает, что трактовка происшествия как попытки вмешательства во внутренние дела Беларуси "не имеет под собой никаких оснований".

Как сообщалось, 29 июля под Минском белорусские силовики задержали 32 боевика ЧВК Вагнера и еще одного в Гомельской области. Власти назвали задержанных диверсантами и обвини их в попытках "дестабилизировать Беларусь перед выборами". Кроме того, в Совбезе Беларуси сообщили, что ведутся поиски еще 200 боевиков.

В тот же день Лукашенко собрал Совет нацбезопасности и заявил о "грязных намерениях" россиян.

В Кремле заявили, что ничего не знают о наемниках Вагнера и о том, с какой целью те прибыли в Беларусь.