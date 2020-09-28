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Янину Соколову и Юрия Бутусова вызвали на допрос по делу "вагнеровцев"

Янину Соколову и Юрия Бутусова вызвали на допрос по делу "вагнеровцев"
14:51 Сегодня Телеграф Фото: facebook
Украинскую журналистку Янину Соколову и главного редактора "Цензор.НЕТ" Юрия Бутусов вызвали на допрос в Государственное бюро расследований.

Там их будут допрашивать по делу о "вагнеровцах".

Об этом журналисты сообщили в Facebook.

"Нет нет, если вы думаете, что это по поводу поиска имени чиновника, который сорвал спецоперацию по "вагнеровцев", то вы ошибаетесь. Ищут тех, кто разгласил "секретные сведения", - прокомментировала вызов Соколова.

Соколова отметила, что после вызова возникло несколько вопросов:

  • Несмотря на заявления Андрея Ермака, спецоперация все-таки была.

  • Почему Государственное бюро расследований занимается поиском тех, кто слил информацию о спецоперации, а не тех, кто слил спецоперацию.

  • Для кого обнародование "повлекло тяжкие последствия"

Главный редактор издания "Цензор.НЕТ" Юрий Бутусов также сообщил, что получил вызов на допрос по делу о возможном разглашении государственной тайны. 

Допрос должен состояться 29 сентября в 11:00. Его ведет начальник отдела полковник Вадим Приймачок.

Бутусов написал, что скажет все ключевые факты, чтобы дали показания все - включая президента Владимира Зеленского и главу ОП Андрея Ермака.

"Получается парадокс - провал операции есть, а расследуют не провал, а утечку документов после провала. Утечка документов - преступление, а провал операции - пока нет", - подытожил журналист. 

Напомним, Юрий Бутусов одним из первых заявил о провалившейся операции СБУ по задержанию "вагнеровцев".

Журналистка Янина Соколова опубликовала на своем Youtube-канале записи с вербовкой российских военных, во время которых они рассказывают, как воевали на Донбассе против украинской армии.

Служба безопасности Украины в суде подтвердила, что работала по "вагнеровцам" прямо перед их задержанием в Беларуси.

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ГБР, ЧВК Вагнера.

Автор:

Телеграф
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