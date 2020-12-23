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Путин выиграл: разведчик рассказал, чем закончится для Зеленского скандальная история с "вагнеровцами"

Путин выиграл: разведчик рассказал, чем закончится для Зеленского скандальная история с "вагнеровцами"
Обновлено 19:13 Сегодня Телеграф

Команда Bellingcat, ранее расследовавшая сбитие самолета рейса MH17 в небе над Донбассом, теперь работает над фильмом о провале спецоперации ГУР Минобороны Украины по захвату 28 боевиков ЧВК Вагнера. Какова вероятность, что срыв действительно был? Могла ли операция пройти успешно? Какие могут быть последствия для Офиса президента и Зеленского, в частности? Своим мнением с «Телеграфом» поделился генерал армии Украины, экс-глава Внешней разведки Украины Николай Маломуж.

«То, что планируется спецслужбами, не становится достоянием общественности. Это – аксиома. Когда разрабатываются, операции, подобные той, что готовилась с задержанием вагнеровцов, о них никто не говорит. Я имею практику многочисленных освобождений наших граждан, в том числе дипломатов и их родни – из рук террористов, пиратов, чеченских боевиков. Всё всегда находилось в глубоком секретном формате, - подчеркивает Николай Маломуж.

Захват «вагнеровцев» готовили спецслужбы трех стран: Бутусов раскрыл резонансные детали спецоперации

- Оценивая то, что известно об операции против вагнеровцев (часть событий была секторально озвучена журналистом Юрием Бутусовым, что-то уже прозвучало в Верховной Раде), всё указывает на непрофессионализм, прежде всего, сотрудников спецслужб. Ни один руководитель соответствующего высшего звена (СБУ, военная разведка, внешняя разведка) – не может предоставлять такого рода информацию высшим лицам государства. Ни Ющенко, ни Кучма не имели никогда конкретной информации о таких операциях. Лишь сведения общего плана. Сейчас же мы видим, что нарушены все законы, нарушена совершенная секретность. Информацию разглашали в присутствии президента, главы Офиса президента, секретаря СНБО. И ответственность тут на всех, потому что одни не имели права разглашать, а другие – присутствовать при этом. А кто именно «сливал» дальше – это уже о другом… И этим должны заниматься компетентные органы. А компетентность, учитывая этот случай, под вопросом».

«Тот, кто вел диалог в телефонном режиме с вагнеровцами, должен был понимать, что они находятся под контролем российских спецслужб. ФСБ, военной разведки и так далее, - подчеркивает генерал. - Выйти с ними на контакт можно было, рассказать им что-то, предложить контракт… Но всю эту информацию точно отработали бы, перепроверили российские спецы. Кто источник, кто организатор – и так далее. Вагнеровцы ведь – не просто солдаты войны, они вербовались спецслужбами, работают под их контролем. И дальше началась бы оперативная игра. Которую, похоже, на какому-то этапе начали вести с Украиной».

Странной называет Николай Маломуж и идею посадить в Украине самолет с вагнеровцами (по одной из версий, именно это изначально планировалось). Вагнеровцы, по его словам, могли захватить самолет, понимая, что в Украине их ничего хорошего не ждет. Проводить такую спецоперацию, считает генерал, следовало на территории другого государства – не Беларуси (которая находится под контролем России) или Украины. Причем в этом государстве должны были быть надежно обеспечены позиции Украины (чтобы РФ не имела возможности оспорить ситуацию или повлиять на нее) и эффективность операции наших спецслужб.

Санкции против РФ и "войны" с союзниками Путина: что удалось Зеленскому на внешней арене в 2020 году

«Что мы получили в итоге? Проблемы на всех фронтах, - считает Николай Маломуж. – Ситуацию со срывом спецоперации используют внешние и внутренние игроки для максимальной дестабилизации обстановки в Украине. Стопроцентно выиграл Путин. Он настроил против нас Беларусь – и Лукашенко занял жесткую позиции против Украины. Потом еще и наши санкционные решения подлили масла в огонь. И мы получили бумеранг. Да, режим Лукашенко – жесткий, а легитимизация выборов - под вопросом. Но получить новый очаг напряженности у своих границ – точно нам не на руку. Плюс – всему миру был продемонстрирован уровень непрофессионализма наших спецслужб. Ну и – звучат обвинения в адрес руководства Украины. Что Зеленский и Ермак, как минимум, нарушили режим секретности. Вот и получили – раздрай и очередное ослабление позиций в высшем политическом руководстве страны. И ситуация лишь усугубится после выхода соответствующего расследования – какие бы результаты там не привели, это спровоцирует новый острый кризис в Украине».

Также экс-глава Внешней разведки Украины считает, что при планировании операции были допущены просчеты, которые однозначно привели бы к ее провалу.

По мнению генерала, сейчас следует создать комиссию из компетентных специалистов высокого класса (представителей разведки, СБУ, юристов, авторитетных общественных деятелей, ряда компетентных депутатов, представителей СНБО). И провести глубинное расследование проблемы. После чего дать четкую позицию государства, которая ни у кого не вызывала бы сомнений. 

Автор: Андрей Питонов

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Все по теме:

Украина, СБУ, Россия, Вагнер, Николай Маломуж, ЧВК Вагнера, Вагнеровцы.

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Телеграф
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