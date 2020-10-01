Захват «вагнеровцев» готовили спецслужбы трех стран: Бутусов раскрыл резонансные детали спецоперации

Об этом сообщил на своей страничке в Фейсбуке Юрий Бутусов - редакор в Цензор.НЕТ.
В тексте сообщения говорилось, что это была совместная операция ГУР МО, СБУ, а также спецслужб США и Турции.
Как все происходило
Сотрудники спецслужб заанее знали, какой будет рассадка террористов.
Пилот и старший стюарт прошли подготовку для подобных операций.
В салоне вели контроль несколько хорошо подготовленных сотрудников украинских спецслужб.
Также были помощники, которых не указывали на схеме СБУ.
Террористы были без оружия, поэтому о захвате самолета не шло и речи, они бы не смогли преодолеть узкий проход к кабине самолета.
Сам документ датирован 30 июля, ранее этот же план уже подготавливали, им планировалось вывести террористов еще 25 июля.
Поэтому, когда террористы въехал с билетами в Беларусь их начали задерживать, поскольку на совещании 24 июля, где глава ГУР МО Василий Бурба и зампред СБУ Руслан Баранецкий доложили о спецоперации, Зеленский и Ермак перенесли сроки вылета.
Таким образом, президент Украины и глава ОП, а также главком по разведке сорвали эту спецоперацию, проводившуюся совместно со спецслужбами НАТО.
Фото документа:
На данный момент слуги народа блокируют создание Временной следственной комиссии, а правоохранительне органы открыли дело об утечке информации, вместо дела о провале спецоперации.
Вероятно в ОП хотят, чтобы дело забылось и люди утратили к нему интерес, по этому затягивается процесс рассмотрения. - отмечает Бутусов.