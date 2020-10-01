Захват «вагнеровцев» готовили спецслужбы трех стран: Бутусов раскрыл резонансные детали спецоперации

В сети появился документ уголовного дела по организации захвата 28 террористов РФ на борту турецкого самолета, подготовленный СБУ.

Об этом сообщил на своей страничке в Фейсбуке Юрий Бутусов - редакор в Цензор.НЕТ.

В тексте сообщения говорилось, что это была совместная операция ГУР МО, СБУ, а также спецслужб США и Турции.

Как все происходило

Сотрудники спецслужб заанее знали, какой будет рассадка террористов.

Пилот и старший стюарт прошли подготовку для подобных операций.

В салоне вели контроль несколько хорошо подготовленных сотрудников украинских спецслужб.

Также были помощники, которых не указывали на схеме СБУ.

Террористы были без оружия, поэтому о захвате самолета не шло и речи, они бы не смогли преодолеть узкий проход к кабине самолета.

Сам документ датирован 30 июля, ранее этот же план уже подготавливали, им планировалось вывести террористов еще 25 июля.

Поэтому, когда террористы въехал с билетами в Беларусь их начали задерживать, поскольку на совещании 24 июля, где глава ГУР МО Василий Бурба и зампред СБУ Руслан Баранецкий доложили о спецоперации, Зеленский и Ермак перенесли сроки вылета.

Таким образом, президент Украины и глава ОП, а также главком по разведке сорвали эту спецоперацию, проводившуюся совместно со спецслужбами НАТО.

Фото документа:

На данный момент слуги народа блокируют создание Временной следственной комиссии, а правоохранительне органы открыли дело об утечке информации, вместо дела о провале спецоперации.

Вероятно в ОП хотят, чтобы дело забылось и люди утратили к нему интерес, по этому затягивается процесс рассмотрения. - отмечает Бутусов.