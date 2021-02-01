Дубинского исключили из фракции "Слуга народа": первые детали

Народный депутат "Слуги народа" Александр Дубинский пришел на заседание фракции вместе со своим адвокатом, однако партия все равно проголосовала за его исключение.

Об этом пишет Телеграм-канал "Политика страны"

Журналист Максим Назаров в своем Телеграм-канале написал, что "за" проголосовали 198 нардепов.

Дубинский по приезду на заседание отказался комментировать вопрос его исключения, пообещав, что все ответы журналисты получат после заседания.

"Для меня и для фракции - это понятный Рубикон, который мы сейчас с вами или перейдём или не перейдем", - сказал нардеп.

Как сообщалось ранее, вопрос об исключении Дубинского из фракции был поднят после введения против него санкций США.

Во время предыдущего заседания, президент Владимир Зеленский попросил его добровольно покинуть партию. Однако сам Дубинский это делать отказался и пригрозил развалом "Слуги народа".