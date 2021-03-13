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"Слуга народа" представила новую структуру партии: что изменилось

"Слуга народа" представила новую структуру партии: что изменилось
Обновлено 16:08 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Партия "Слуга народа" во время съезда в субботу, 13 марта, создала два новых органа - политический совет и Национальный совет общин. 

Об этом сообщил глава партии Александр Корниенко, пишет Интерфакс

"Мы хотим переструктурировать партийную жизнь и партийную деятельность", - сообщил он. 

По его словам, в партии появятся органы, которые будут иметь решающее влияние на политические решения. 

В политический совет войдут избранные съездом представители, а Национальный совет общин будет состоять из глав областных организаций партии, а также Киевской и Криворожской городских.  

Похожая структура будет создана и на региональных уровнях. 

Главой политического совета был избран председатель фракции "СН" Давид Арахамия. Его заместителями станут Руслан Стефанчук, Евгения Кравчук, Андрей Мотовиловец и Вадим Галайчук. 

Секретарем политсовета избран Анатолий Остапенко. 

Кроме членов партии в политсовет попали и члены Кабмина, среди которых глава Минцифры Михаил Федоров, вице-премьер-министр по вопросам евро- и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр юстиции Денис Малюська, а также глава МКИП Александр Ткаченко. 

Всего политисовет должен состоять из 73 человек, из которых 62 были избраны на съезде в субботу. Остальные, по словам Корниенко, будут "доукомплектованы в процессе". 

Читайте также в материале "Телеграф": Угроза распада "Слуги народа" и "очистка" ради рейтингов: чего ждать от съезда партии Зеленского

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Геннадий Лубенец
Автор: Геннадий Лубенец
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Слуга народа, Александр Корниенко, Давид Арахамия.
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