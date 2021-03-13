"Слуга народа" представила новую структуру партии: что изменилось

Партия "Слуга народа" во время съезда в субботу, 13 марта, создала два новых органа - политический совет и Национальный совет общин.

Об этом сообщил глава партии Александр Корниенко, пишет Интерфакс.

"Мы хотим переструктурировать партийную жизнь и партийную деятельность", - сообщил он.

По его словам, в партии появятся органы, которые будут иметь решающее влияние на политические решения.

В политический совет войдут избранные съездом представители, а Национальный совет общин будет состоять из глав областных организаций партии, а также Киевской и Криворожской городских.

Похожая структура будет создана и на региональных уровнях.

Главой политического совета был избран председатель фракции "СН" Давид Арахамия. Его заместителями станут Руслан Стефанчук, Евгения Кравчук, Андрей Мотовиловец и Вадим Галайчук.

Секретарем политсовета избран Анатолий Остапенко.

Кроме членов партии в политсовет попали и члены Кабмина, среди которых глава Минцифры Михаил Федоров, вице-премьер-министр по вопросам евро- и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, министр юстиции Денис Малюська, а также глава МКИП Александр Ткаченко.

Всего политисовет должен состоять из 73 человек, из которых 62 были избраны на съезде в субботу. Остальные, по словам Корниенко, будут "доукомплектованы в процессе".

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