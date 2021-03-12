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Угроза распада "Слуги народа" и "очистка" ради рейтингов: чего ждать от съезда партии Зеленского

Угроза распада "Слуги народа" и "очистка" ради рейтингов: чего ждать от съезда партии Зеленского
18:13 Сегодня Телеграф

В субботу, 13 марта, партия «Слуга народа» проведет съезд. Какие решения там могут принять – и каковы перспективы у правящей политсилы как у партии? «Телеграф» узнал у экспертов.

Заместитель председателя Правления в Ассоциации политических консультантов Украины, специалист по GR Андрей Бодров считает, что грядущий съезд «Слуги народа» - это попытка примениться к особенностям поствыборного/межвыборного периода. Когда партия из электоральной машины по «извлечению» и мобилизации уже имеющихся голосов и «приводу» их на участок должна стать механизмом для:

- удержания контроля над местными элитами;

- реализации предвыборных обещаний через деятельность фракций в советах;

- диалога с гражданами на местах через работу парторганизаций;

- рекрутирования новых и отсева «лишних» политических партнеров на местах.

«То есть, задач - невпроворот. И ни к одной из них существующая партструктура не готова. Хотя бы - в силу степени своего «покрытия» территории (крайне малой). Да и опыт местных ячеек - тоже, преимущественно, состоит из эпизодов борьбы на выборах», - поясняет Андрей Бодров.

Он отмечает, что кроме анонсированной попытки реформировать структуру, судя по слухам в кулуарах, грядут изменения и в кадровом составе руководства фракции в парламенте, и в корпусе кураторов областей.

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«Так, по ряду признаков, могут потерять свои статусы ряд представителей группы Ильи Павлюка (регулярно, как говорят, «изменяющей» Офису с неким крупнейшим бизнесменом), а также ряд «птенцов Коломойского». С моей точки зрения, вряд ли этот процесс пройдет тихо и безболезненно, - прогнозирует Андрей Бодров. - Так что - запасаемся попкорном и готовимся наблюдать  занимательные подробности интимно-кулуарной жизни правящей партии».

Илья Павлюк

Илья Павлюк до парламентских выборов был малопубличным бизнесменом из Черновцов. Позже стал "серым кардиналом" Офиса президента, влияет на часть фракции "Слуга народа".

Эксперт в Украинском институте политики, магистр государственного управления Владимир Воля уверен, что перед «слугами» стоит ряд вызовов, которые нужно срочно решить. Тем более, что на горизонте - возможные досрочные парламентские выборы.

«К ним нужно готовиться в любом случае. Сделав партийную структуру более функциональной и эффективной. Но главная задача - предотвратить партию от рисков внутреннего раскола. А его вполне могут устроить различные группы, которые находятся под влиянием внешних по отношению к партии игроков. То есть, фактически, съезд будет сосредоточен вокруг организационных вопросов и предохранения партии от возможности развала, - считает Владимир Воля. – Думаю, мы увидим попытки преодолеть разломы внутри партии и фракции путем изменения взаимоотношений между нардепами, депутатами местных советов - и руководством партии, линией президента. Фактически это съезд ребрендинга (видоизменения) «Слуги народа» и спасения партии от развала».

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По мнению эксперта, перспективы правящей партии неоднозначны.

«Она уже растворилась в серой массе старых политсил. Ее рейтинг мало отличается от их рейтинга. И пока не видно предпосылок для того, чтобы «Слуге народа» удалось существенно изменить ситуацию. Думаю, организационный ребрендинг рассчитан не на увеличение рейтинга, а на то, чтобы партийная машина технологически работала, была управляемой, чтобы ее нельзя было развалить внешним игрокам», - резюмирует Владимир Воля.

Ранее эксперты прокомментировали для «Телеграфа» новые рейтинги партий и кандидатов в президенты.

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Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
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Все по теме:

Партии, Слуга народа, Владимир Воля, Андрей Бодров, Илья Павлюк, съезды.
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