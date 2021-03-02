Почему Зеленский уволит Ермака и кто станет новым главой ОП

В конце прошлой недели в Украине вновь заговорили о возможной отставке главы Офиса президента Андрея Ермака. Звучала даже версия, что его место может занять руководитель Службы внешней разведки Валерий Кондратюк.

"Телеграф" вместе с экспертами оценил возможность такой рокировки.

"Вероятность ухода Ермака есть, причем по двум причинам, - уверен руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович. – Есть внутриполитическая и внешнеполитическая. Во внутриполитическом плане нужно понимать, что Зеленский любит использовать людей как громоотводы. Давно говорят о необходимости смены премьера, но президент ждет, когда Шмыгаль накопить еще больше негатива. Так же было с предыдущим главой его Офиса – Андреем Богданом. Так же может быть с Ермаком. Если будет внутриполитический кризис, или появятся факты, касающиеся коррупционных действий Ермака (мы помним скандал с его братом, якобы торгующим должностями), его причастности к срыву операции по задержанию «вагнеровцев» - Зеленский вполне может отправить его в отставку».

Важен, по мнению эксперта, и внешнеполитический фактор.

«Ермак не понятен нашим западным партнерам, прежде всего - США. И не из-за его встреч с российским переговорщиком Дмитрием Козаком, и даже не по делу «вагнеровцев», где пока нет четких доказательств причастности Ермака к сливу информации о готовящейся операции. Речь больше о его вовлеченности в предвыборные игры в США. Известно о его встречах с адвокатом Трампа – Джулиани. Известны и причины этих встреч – попытки окружения Трампа добыть компромат на Байдена. И если для перезагрузки отношений с новой администрацией Белого дома понадобиться пожертвовать Ермаком – Зеленский это, думаю, сделает. И если такие сигналы им уже были получены, думаю, всё решится в течение нескольких недель», - прогнозирует Игорь Рейтерович.

Он не исключает, что вслед за Ермаком могут уйти еще несколько человек из Офиса. Но предполагает, что останется его советник – Михаил Подоляк, развивший в последнее время серьезную активность.

«Возможно, этой самой активностью - интервью, постами и так далее – Подоляк пытается доказать, что он является ценным кадром сам по себе, без привязки к Ермаку. И готов и далее курировать информационный трек, трек пиара, работать с ЛОМами», - размышляет эксперт.

Он считает, что кандидатура руководителя Службы внешней разведки Валерия Кондратюка, обсуждаемая как возможный вариант замены Ермаку, может быть не единственной в пуле вероятных кандидатов.

«Много говорят, что замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко не против пойти на повышение. Или занять должность в правительстве. Но у него, насколько мне известно, нет плотного контакта с представителями США. Зато есть длинный шлейф общения с людьми, которые имели или имеют отношение к Коломойскому. А это точно не в плюс его кандидатуры», - подчеркивает Игорь Рейтерович.

Руководитель Центра общественно-информационных технологий «Форум» Валерий Дымов отмечает, что Ермак непонятен Западу, зато понятен Востоку.

«Он был модератором не только весьма сомнительных переговоров с Россией по кейсу Донбасса, когда продвигал идеи конультационных советов при ТКГ и прочие моменты, легализующие оккупационные администрации. Он еще и модерировал те процессы и условия, которые, как оказалось, Джулиани выставлял Зеленскому, - отмечает Валерий Дымов. - И на которые Зеленский в какой-то мере согласился, судя по его заявлениями в мае прошлого года во время пресс-конференции для журналистов. Тогда на вопрос касательно слитого Деркачем телефонного разговора Петра Порошенко (на тот момент президента) и Джо Байдена (на тот момент вице-президента), Зеленский предположил, что запись может привести к уголовному делу против Порошенко по обвинению к госизмене. Напомню, что среди прочего люди на одной аудиозаписи говорят об отставке генпрокурора Виктора Шокина, занимавшегося расследованием деятельности компании Burisma, в которой работал сын Джо Байдена – Хантер».

По мнению Валерия Дымова, Ермак, пытающийся подменять собой МИД, несет ответственность за многие процессы, выходящие за рамки его полномочий. В том числе, судя по расследованию журналистов группы Bellingcat, по провалу операции с вагнеровцами (фильм будет опубликован в ближайшее время).

Эксперт рассуждает: «Нет дыма без огня. Отставка Ермака точно произойдет. И, вполне возможно, в краткосрочной перспективе. Думаю, что он до сих остается на свой должности не потому что нужен стране, а потому что нужен президенту. Но папочка на Ермака, как, уверен на многих наших политиков и чиновников, на Западе есть. И лишь вопрос времени, когда эти папочки достанут».

Ранее политтехнолог Тарас Березовец констатировал ослабление позиций Андрея Ермака.