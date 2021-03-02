Скачать
Вторник, 02.03.2021
COVID-19: КОРОНАВИРУС
Почему Зеленский уволит Ермака и кто станет новым главой ОП
Почему Зеленский уволит Ермака и кто станет новым главой ОП
США вместе с ЕС пошлют "решительный сигнал" России: у Байдена назвали сроки новых санкций
США вместе с ЕС пошлют "решительный сигнал" России: у Байдена назвали сроки новых санкций
Журналист решил платить официантам за нарушение языкового закона и поднял бурю в сети
Журналист решил платить официантам за нарушение языкового закона и поднял бурю в сети
В Харькове "перепуганный" водитель влетел в столб и разбил автобус (видео момента)
В Харькове "перепуганный" водитель влетел в столб и разбил автобус (видео момента)

Почему Зеленский уволит Ермака и кто станет новым главой ОП

Почему Зеленский уволит Ермака и кто станет новым главой ОП
08:35 Сегодня Телеграф

В конце прошлой недели в Украине вновь заговорили о возможной отставке главы Офиса президента Андрея Ермака. Звучала даже версия, что его место может занять руководитель Службы внешней разведки Валерий Кондратюк.

"Телеграф" вместе с экспертами оценил возможность такой рокировки.

"Вероятность ухода Ермака есть, причем по двум причинам, - уверен руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович. – Есть внутриполитическая и внешнеполитическая. Во внутриполитическом плане нужно понимать, что Зеленский любит использовать людей как громоотводы. Давно говорят о необходимости смены премьера, но президент ждет, когда Шмыгаль накопить еще больше негатива. Так же было с предыдущим главой его Офиса – Андреем Богданом. Так же может быть с Ермаком. Если будет внутриполитический кризис, или появятся факты, касающиеся коррупционных действий Ермака (мы помним скандал с его братом, якобы торгующим должностями), его причастности к срыву операции по задержанию «вагнеровцев» - Зеленский вполне может отправить его в отставку».

Важен, по мнению эксперта, и внешнеполитический фактор.

«Ермак не понятен нашим западным партнерам, прежде всего - США. И не из-за его встреч с российским переговорщиком Дмитрием Козаком, и даже не по делу «вагнеровцев», где пока нет четких доказательств причастности Ермака к сливу информации о готовящейся операции. Речь больше о его вовлеченности в предвыборные игры в США. Известно о его встречах с адвокатом Трампа – Джулиани. Известны и причины этих встреч – попытки окружения Трампа добыть компромат на Байдена. И если для перезагрузки отношений с новой администрацией Белого дома понадобиться пожертвовать Ермаком – Зеленский это, думаю, сделает. И если такие сигналы им уже были получены, думаю, всё решится в течение нескольких недель», - прогнозирует Игорь Рейтерович.

Он не исключает, что вслед за Ермаком могут уйти еще несколько человек из Офиса. Но предполагает, что останется его советник – Михаил Подоляк, развивший в последнее время серьезную активность.

«Возможно, этой самой активностью - интервью, постами и так далее – Подоляк пытается доказать, что он является ценным кадром сам по себе, без привязки к Ермаку. И готов и далее курировать информационный трек, трек пиара, работать с ЛОМами», - размышляет эксперт.

Он считает, что кандидатура руководителя Службы внешней разведки Валерия Кондратюка, обсуждаемая как возможный вариант замены Ермаку, может быть не единственной в пуле вероятных кандидатов.

Валерий Кондратюк

«Много говорят, что замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко не против пойти на повышение. Или занять должность в правительстве. Но у него, насколько мне известно, нет плотного контакта с представителями США. Зато есть длинный шлейф общения с людьми, которые имели или имеют отношение к Коломойскому. А это точно не в плюс его кандидатуры», - подчеркивает Игорь Рейтерович.

Руководитель Центра общественно-информационных технологий «Форум» Валерий Дымов отмечает, что Ермак непонятен Западу, зато понятен Востоку.

«Он был модератором не только весьма сомнительных переговоров с Россией по кейсу Донбасса, когда продвигал идеи конультационных советов при ТКГ и прочие моменты, легализующие оккупационные администрации. Он еще и модерировал те процессы и условия, которые, как оказалось, Джулиани выставлял Зеленскому, - отмечает Валерий Дымов. - И на которые Зеленский в какой-то мере согласился, судя по его заявлениями в мае прошлого года во время пресс-конференции для журналистов. Тогда на вопрос касательно слитого Деркачем телефонного разговора Петра Порошенко (на тот момент президента) и Джо Байдена (на тот момент вице-президента), Зеленский предположил, что запись может привести к уголовному делу против Порошенко по обвинению к госизмене. Напомню, что среди прочего люди на одной аудиозаписи говорят об отставке генпрокурора Виктора Шокина, занимавшегося расследованием деятельности компании Burisma, в которой работал сын Джо Байдена – Хантер».

По мнению Валерия Дымова, Ермак, пытающийся подменять собой МИД, несет ответственность за многие процессы, выходящие за рамки его полномочий. В том числе, судя по расследованию журналистов группы Bellingcat, по провалу операции с вагнеровцами (фильм будет опубликован в ближайшее время).

Эксперт рассуждает: «Нет дыма без огня. Отставка Ермака точно произойдет. И, вполне возможно, в краткосрочной перспективе. Думаю, что он до сих остается на свой должности не потому что нужен стране, а потому что нужен президенту. Но папочка на Ермака, как, уверен на многих наших политиков и чиновников, на Западе есть. И лишь вопрос времени, когда эти папочки достанут».

Ранее политтехнолог Тарас Березовец констатировал ослабление позиций Андрея Ермака

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Андрей Питонов
Автор: Андрей Питонов
Просмотры: 667

Все по теме:

Владимир Зеленский, Валерий Кондратюк, Андрей Ермак, Офис Президента.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 "Серый кардинал Одессы" Галантерник впервые показал свое лицо и рассказал, чем владеет
02 Позиция неизменна: в ЕС намерены закончить газопровод Путина, несмотря на санкции Байдена
03 Кто с удочками, а кто в трусах: дрейфующие на льдинах "мамонтята" в Киеве развеселили сеть (видео)
04 Порошенко и Тимошенко в красках расписали провал вакцинации, и получили "объяснение" Степанова (видео)
05 США вместе с ЕС пошлют "решительный сигнал" России: у Байдена назвали сроки новых санкций
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
&quot;Саня любит скорость&quot;: последствия аварии с Дубинским на Львовщине показали на фото
"Саня любит скорость": последствия аварии с Дубинским на Львовщине показали на фото
С 1 марта украинцы могут записаться на вакцинацию онлайн (инструкция)
С 1 марта украинцы могут записаться на вакцинацию онлайн (инструкция)
Позиция неизменна: в ЕС намерены закончить газопровод Путина, несмотря на санкции Байдена
Позиция неизменна: в ЕС намерены закончить газопровод Путина, несмотря на санкции Байдена
Какой праздник 2 марта: народные приметы и запреты
Какой праздник 2 марта: народные приметы и запреты
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2021, Телеграф.

Карта сайта Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь