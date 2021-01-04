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Кирилл Тимошенко обзавелся особняком на Новый год? СМИ раскрыли подробности

Кирилл Тимошенко обзавелся особняком на Новый год? СМИ раскрыли подробности
10:28 Сегодня Телеграф Фото: Коллаж-Телеграф

На второй день 2021 года заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, отвечающий на Банковой за региональную политику и курирующий проект "Большая стройка", купил загородное поместье неподалеку от столицы. Дом и землю в элитном коттеджном городке он оформил на супругу Алену.

Об этом сообщили источники "Страны".

По заявленной информации Тимошенко присматривался на сам дом в коттеджном городке "Альпийка" по Новообуховской трассе близ села Подгорцы еще летом 2020 года. Тогда он с семьей присмотрели 2-х этажный особняк проекта "Зальцбург", за который он даже внес предоплату. А уже в июле на супругу Тимошенко оформили два небольших участка, прямо примыкающих к дому. В итоге 2 января семейная пара купила остальные 27 соток и особняк на 354 кв. м.

Сама территория поселка, закрыта и хорошо охраняется, на 11 гектарах всего полсотни домов вокруг родникового озера. На продаже стоит только несколько не распроданных объектов. Для жильцов обустроено поле для игры в мини-футбол, теннисный корт, детская площадка и набережная для прогулок у водоема.

Со слов жильцов котеджного городка, минусом является свалка, расположенная неподалеку. Вот, только мэр Киева Виталий Кличко обещал ее в ближайшее время закрыть.

В то же время новое домовладение Тимошенко еще не облагорожено и не обжито. Поэтому, новым владельцам придется еще серьезно потратиться на ремонт. 

Внутри особняка, согласно описанию, есть 4 спальни, 3 санузла, гараж на 2 авто. На первом этаже кухня со столовой зоной, гостиная и рабочий кабинет. На 2-ом этаже - комната хозяев, детская, гостевая и еще одна для под любые потребности жильцов. На задний двор выходит крытая веранда для барбекю.

Согласно выписке из реестра прав на недвижимое имущество и земельного кадастра, новая недвижимость оформлена на жену чиновника Алену Тимошенко. Обошелся такой новогодний подарок супруге на около 10 миллионов гривен.

Стоит отметить, что, по данным декларации Тимошенко может себе позволить такую покупку.

Так, в наличке с супругой они держат более $1,3 млн и около $100 тысяч на депозитах.

При этом, земля и дом - это не единственные крупные приобретения Тимошенко с момента назначения на должность в ОП. Еще летом 2019 года он купил кроссовер BMW X5 за более чем 2,6 млн гривен.

А тем временем семья Тимошенко сейчас живут на Лукьяновке по улице Коперника, в новостройке рядом с СИЗО и кинотеатром. Сама квартира довольно просторная на 181 квадрат и есть три паркоместа.

Жена Тимошенко руководит частной киношколой для детей и взрослых на базе студии Film.ua. Осенью пара отметила 7 лет со дня свадьбы.

Напомним, что Кирилл Тимошенко входит в список ста самых влиятельных украинцев 2020 года в котором занимает пятое место.

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Украина, Кирилл Тимошенко.

Автор:

Телеграф
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