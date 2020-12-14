Ахметов 6-й, а Коломойский только 13-й: опубликован список самых влиятельных украинцев

Журнал Фокус обнародовал список ста самых влиятельных украинцев 2020 года. Впервые рейтинг вышел в 2006 году и с тех пор выходит ежегодно, он является одним из самых старых и цитируемых рейтингов Украины.

В список традиционно вошли политики, бизнесмены и значимые персоны в украинских медиа, которые оказывают наибольшее влияние на происходящее в стране. С полным списком можно ознакомиться на сайте журнала Фокус.

После прихода новой власти, рейтинг радикально обновился - 58% его участников в нем впервые.

Первая десятка выглядит следующим образом:

президент Украины Владимир Зеленский;

глава Офиса президента Андрей Ермак;

советник Ермака Михаил Подоляк;

бизнесмен Борис Кауфман;

замглавы ОП Кирилл Тимошенко;

богатейший человек Украины Ринат Ахметов;

первый помощник президента Сергей Шефир;

глава МВД Арсен Аваков;

еще один замглавы ОП Олег Татаров;

и еще один замглавы ОП Андрей Смирнов.

Вторая десятка выглядит так:

генпрокурор Ирина Венедиктова;

спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков;

олигарх Игорь Коломойский;

премьер-министр Денис Шмыгаль;

глава Конституционного суда Александр Тупицкий;

глава СБУ Иван Баканов;

нардеп от "ОПЗЖ" Виктор Медведчук;

сопредседатель "ОПЗЖ" Юрий Бойко;

экс-президент Украины и глава "Европейской солидарности" Петр Порошенко;

владелец компании "Интерпайп" Виктор Пинчук;

Фокус отметил важные тенденции: средний возраст участников рейтинга — 47,8 года, 75% составляют мужчины, 25% — женщины, 85% влиятельных украинцев живут и работают в Киеве.

Список составлялся с учетом влияния этих людей на государственные решения, общественное мнение и бизнес, а также с учетом личной известности и родственных связей.

Напомним, Джо Байден и Камала Харрис стали людьми года по версии Time.