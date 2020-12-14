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Ахметов 6-й, а Коломойский только 13-й: опубликован список самых влиятельных украинцев
Обновлено 16:16 Сегодня Телеграф

Журнал Фокус обнародовал список ста самых влиятельных украинцев 2020 года. Впервые рейтинг вышел в 2006 году и с тех пор выходит ежегодно, он является одним из самых старых и цитируемых рейтингов Украины. 

В список традиционно вошли политики, бизнесмены и значимые персоны в украинских медиа, которые оказывают наибольшее влияние на происходящее в стране. С полным списком можно ознакомиться на сайте журнала Фокус

После прихода новой власти, рейтинг радикально обновился - 58% его участников в нем впервые.   

Первая десятка выглядит следующим образом: 

  • президент Украины Владимир Зеленский;
  • глава Офиса президента Андрей Ермак;
  • советник Ермака Михаил Подоляк;
  • бизнесмен Борис Кауфман;
  • замглавы ОП Кирилл Тимошенко;
  • богатейший человек Украины Ринат Ахметов;
  • первый помощник президента Сергей Шефир;
  • глава МВД Арсен Аваков;
  • еще один замглавы ОП Олег Татаров;
  • и еще один замглавы ОП Андрей Смирнов.

Вторая десятка выглядит так: 

  • генпрокурор Ирина Венедиктова;
  • спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков;
  • олигарх Игорь Коломойский;
  • премьер-министр Денис Шмыгаль;
  • глава Конституционного суда Александр Тупицкий;
  • глава СБУ Иван Баканов;
  • нардеп от "ОПЗЖ" Виктор Медведчук;
  • сопредседатель "ОПЗЖ" Юрий Бойко;
  • экс-президент Украины и глава "Европейской солидарности" Петр Порошенко;
  • владелец компании "Интерпайп" Виктор Пинчук;

Фокус отметил важные тенденции: средний возраст участников рейтинга — 47,8 года, 75% составляют мужчины, 25% — женщины, 85% влиятельных украинцев живут и работают в Киеве.

Список составлялся с учетом влияния этих людей на государственные решения, общественное мнение и бизнес, а также с учетом личной известности и родственных связей. 

Напомним, Джо Байден и Камала Харрис стали людьми года по версии Time.

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Все по теме:

Владимир Зеленский, Борис Кауфман, Кирилл Тимошенко, Андрей Ермак, Михаил Подоляк.

Автор:

Телеграф
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