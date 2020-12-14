Ахметов 6-й, а Коломойский только 13-й: опубликован список самых влиятельных украинцев

Журнал Фокус обнародовал список ста самых влиятельных украинцев 2020 года. Впервые рейтинг вышел в 2006 году и с тех пор выходит ежегодно, он является одним из самых старых и цитируемых рейтингов Украины.
В список традиционно вошли политики, бизнесмены и значимые персоны в украинских медиа, которые оказывают наибольшее влияние на происходящее в стране. С полным списком можно ознакомиться на сайте журнала Фокус.
После прихода новой власти, рейтинг радикально обновился - 58% его участников в нем впервые.
Первая десятка выглядит следующим образом:
Вторая десятка выглядит так:
Фокус отметил важные тенденции: средний возраст участников рейтинга — 47,8 года, 75% составляют мужчины, 25% — женщины, 85% влиятельных украинцев живут и работают в Киеве.
Список составлялся с учетом влияния этих людей на государственные решения, общественное мнение и бизнес, а также с учетом личной известности и родственных связей.
Напомним, Джо Байден и Камала Харрис стали людьми года по версии Time.