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Звание «Человек года» от журнала Time получили сразу два политика
Звание «Человек года» от журнала Time получили сразу два политика

Звание «Человек года» от журнала Time получили сразу два политика

Звание «Человек года» от журнала Time получили сразу два политика
Обновлено 07:42 Сегодня Телеграф Фото: twitter.com

Журнал Time присвоил звание «Человек года» новоизбранному президенту США Джо Байдену и претенденту на пост вице-президента Камале Харрис.

Об этом сообщается на официальном сайте издания и дублируется на страничке журнала в Твиттере.

«Это нечто историческое» - указано в сообщении.

Редакторы журнала отметили, что «Человек года» по версии Time - это мера того, где находится мир и куда он движется. В год, отмеченный сразу несколькими кризисами во всем мире, было непросто выбрать «претендента на этот пост».

Джо Байден – новоизбранный президент США, который называет себя мостом к новому поколению лидеров. Журнал Time отметил, что Байден победил на выборах с наивысшей явкой за столетие, обогнав Дональда Трампа, и к тому же побил рекорд экс-президента Барака Обамы.

Камала Харрис – первая женщина-афроамериканка, которая займет пост вице-президента страны. Отметим, что астролог Влад Росс называет ее следующим президентом США.

Вместе, Байден и Харрис показывают, куда движется нация: смесь этнических групп, жизненного опыта и мировоззрений, которые должны вместе найти путь вперед.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что журнал Time назвал 2020-й год худшим в истории.

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Все по теме:

Человек года, TIME, Джо Байден, Камала Харрис.

Автор:

Телеграф
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