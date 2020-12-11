Звание «Человек года» от журнала Time получили сразу два политика

Журнал Time присвоил звание «Человек года» новоизбранному президенту США Джо Байдену и претенденту на пост вице-президента Камале Харрис.

Об этом сообщается на официальном сайте издания и дублируется на страничке журнала в Твиттере.

«Это нечто историческое» - указано в сообщении.

The Biden-Harris ticket represents something historic. Person of the Year is not just about the year that was, but about where we’re headed #TIMEPOY https://t.co/H4uzUe8Pli pic.twitter.com/YMylCvbkZT — TIME (@TIME) December 11, 2020

Joe Biden and Kamala Harris are TIME's 2020 Person of the Year #TIMEPOY https://t.co/o97QNlSBrl pic.twitter.com/KuoBoebBN4 — TIME (@TIME) December 11, 2020

Редакторы журнала отметили, что «Человек года» по версии Time - это мера того, где находится мир и куда он движется. В год, отмеченный сразу несколькими кризисами во всем мире, было непросто выбрать «претендента на этот пост».

Джо Байден – новоизбранный президент США, который называет себя мостом к новому поколению лидеров. Журнал Time отметил, что Байден победил на выборах с наивысшей явкой за столетие, обогнав Дональда Трампа, и к тому же побил рекорд экс-президента Барака Обамы.

Камала Харрис – первая женщина-афроамериканка, которая займет пост вице-президента страны. Отметим, что астролог Влад Росс называет ее следующим президентом США.

Вместе, Байден и Харрис показывают, куда движется нация: смесь этнических групп, жизненного опыта и мировоззрений, которые должны вместе найти путь вперед.

Ранее, «Телеграф» сообщал, что журнал Time назвал 2020-й год худшим в истории.