Звание «Человек года» от журнала Time получили сразу два политика

Журнал Time присвоил звание «Человек года» новоизбранному президенту США Джо Байдену и претенденту на пост вице-президента Камале Харрис.

Об этом сообщается на официальном сайте издания и дублируется на страничке журнала в Твиттере.

«Это нечто историческое» - указано в сообщении.

The Biden-Harris ticket represents something historic.

Person of the Year is not just about the year that was, but about where we’re headed #TIMEPOY https://t.co/H4uzUe8Pli pic.twitter.com/YMylCvbkZT

— TIME (@TIME) December 11, 2020