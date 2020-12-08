Зеленский может уйти, Путин не доживет до 2022-го, а на Крым будет претендовать еще одна страна, - Влад Росс

2020-й год преподнес множество не самых приятных сюрпризов Украине и всему миру. Что же будет дальше? И закончились ли страдания общества в этом году? Ответы на эти вопросы "Телеграфу" дал известный астролог Влад Росс.

- Что ждет Украину в ближайшие несколько лет, особенно в предстоящем 2021 году? Какие политические моменты вы можете выделить и как пандемия коронавируса повлияет на дальнейшую судьбу нашей страны?

- Самый главный аспект в гороскопе нашего президента Зеленского, поскольку он родился в Татьянин день 25 января, то как раз у него очень сложный может быть период. Вообще архисложный, - это февраль, март, апрель. Именно в это время будет Сатурн - символ трудности и припятствий, большого несчастья. У него будет очень такой сложный период, будет противостояние с опозицией, какое-то давление на него будет оказывать новая администрация, пришедшая в Америке во главе с Байденом, кстати которого я предсказывал. В общем, все это ему нужно будет преодолевать.

- То есть этот период у него будет тяжелым?

- Да, возможно придется менять правительство. Зеленского может накрыть депрессия. Вообще может сказать: "Блин, надоело, я ухожу. Разбирайтесь сами". По крайней мере, это самый сложный период. Если же президент все-таки преодолеет этот кризисный период в своей жизни и войдет в лето-осень, то там уже осенью весьма вероятно будет переизбрание парламента. 100% не даю, но возможно 80.

В таком случае будет абсолютно новая перезагрузка власти и, естественно, придет харизматичный премьер-министр, или премьер-министрКА и начнется очень хорошая тенденция со второй половины года, когда Юпитер пройдет по Луне (Юпитер - символ большого счастья, удачи, возможностей и расширений - ред.). Пойдет инвестиционный, финансовый бум в нашу страну, возможно благодаря тому, что в конечном итоге где-то весной окончательно и безповоротно заморозится конфликт на Донбассе. Новая администрация Байдена очень много решит в этом вопросе, и поставит Россию фактически на колени - Кремль будет просто вынужден отдать Донбасс. Но Крым Россия пока не отдаст.

- Вы говорите, что Зеленского ожидает тяжелый период. Если он востаит, он может пойти на второй срок или может следующим президентом быть кто-то другой?

- Нужно смотреть, кто еще будет его спаринг-партнером. Я могу сказать, если его спаринг-партнером опять будет Порошенко - Зеленский снова его обыграет. Поэтому Петру Порошенко нужно вообще забыть про политику, если он решит сместить Зеленского. Если Порошенко будет снова кормить всех "мовой и вірой", то опять победит Зеленский.

- То есть результат дуэли предопределен?

- Да, но наиболее благоприятным моментом для Зеленского будет, если он не пойдет на выборы досрочно (новые выборы в 2024 году - ред.). Ему нужно дождаться пятилетнего срока, вот отсидит все эти пять лет - тогда у него есть шанс на победу в следующих выборах.

Но для нашей страны в 2021-м действительно начнется економический рост. Со второй половины года Юпитер войдет в Дом денег национальной карты Украины (день рождения 24 августа 1991 год) и у нас пойдут большие инвестиции и окончательно вступит в силу закон о земле - это тоже будет привлекать большие финансовые потоки и деньги в нашу страну.

- Как вы оцениваете перспективы Джо Байдена на посту президента США?

- Любой президент, который избирается на ноль (2020 год - ред.), тот же Джон Кеннеди, с ними что то случается. Они либо они умирают, либо в них стреляют, как в Рейгана (избирался 1980 году), а в Джорджа Буша (в 2000 году) в Грузии бросили гранату. Тогда она не взорвалась, но он тоже рисковал. Поэтому я считаю, что у Байдена шанс продержаться на своем посту не умерев - минимальный, тем более в таком возрасте.

Сразу после Байдена будет женщина, Камалла Харрис (избранный вице-президент США в 2020 году). У нее вообще очень мощный, сильный гороскоп.

Один минус будет, кто держит доллары, то будет доллар обесцениваться. Всем советую вкладываться в евро. Евро будет дорожать из-за того, что действительно победил Байден. Но если бы Трамп остался на своем посту, то наоборот, укреплялся бы доллар, а евро бы падал.

- Владимир Путин покинет российский престол?

- Я уже говорил об этом, да и некоторые политологи начали меня цитировать, что последний день рождения 7 октября он отпразднует в 2021 году. Скорее всего, это будет вообще последний год его жизни.

Недавно совсем я узнал, что у него последнняя стадия рака. Паркинсон-Паркинсоном, а вот четвердую стадию рака никто не отменял. Вот и после ухода жизни Путина мы сразу помиримся и Россия перестанет на всех нападать, и будет заключен очень благоприятный, в том числе, економический договор между Украиной и Россией. В том числе по нефти, газу и т.д.

- Вы говорили, что Донбасс мы возможно вернем, а вот с Крымом уже вопрос закрыт.

- Да, с Крымом все сложно. Я еще лет 5 назад говорил, но мне никто тогда не верил, что Турция заявит на него свои претензии. Как вы думаете, что случилось? Эрдоган сказал бороться за Крым. Поэтому после России, возможно, он окажеться в Османской империи, то есть уйдет в Турцию, пока Эрдоган у власти.

Есть наметки того, что в 2025 году Россия начнет распадаться на запчасти, когда Плутон войдет в Водолея. Там Чечня отвалится, Дагестан, Дальний Восток, Хабаровск... Обьявится Уральская республика какая-нибудь, а Калининградская область вообще скажет, что "мы Германия" (смеется).

- Мир ожидает крупных, масштабных перемен, но будем ли мы к этому готовы?

- Это 20-летие - это большой, глобальный эксперимент. Ближайшие 20 лет будут чудом для медицины. Во-первых, люди начнут жить по 100-150 лет, это норма. А во-вторых, я узнал, что ученые определили ген, ответственный за клеточное старение. Это революция, как изобрести компьютер снова. 120 лет, я думаю, это будет средний возраст людей на планете Земля. И конечно эпоха Водолея наступает, эпоха Воздуха в 2021 году входит в динамику. Илон Маск станет самым богатым человеком в мире. Его акции только растут, а ракеты начнут покорять Луну, Марс, действительно люди станут марсианами.

Будет восстановлена колонизация космического пространства. Люди перестанут быть материалистами, но большими мечтателями: будут стартапы, планы и новые проекты, и через 20 лет не будет никаких материальных денег. Про деньги забудем. У нас будут всякие блокчейны, биткоины, цифровая валюта и вообще никто не будет пользоваться бумажками в ближайшие 10-20 лет.

- Это будет эпоха знаний, если буквально говорить?

- Да, эпоха новых технологий.

- Вопрос с пандемией решится?

- Самый опасный период - это ноябрь-декабрь 2020 года (соединение Плутона и Юпитера на небе) - это пандемия коронавируса. С января месяца мы уже выходим на плоту, с февраля начнется ежедневный прирост выздоровевших от коронавируса и где-то уже с марта вообще позитивная тенденция. В мае мы начнем снимать постепенно маски. Прогнозирую, что будет очень серйозная большая вакцинация весной в апреле-мае, после чего наша страна перенесет небольшую третью волну осенью, но она уже будет практически незаметна.

- Ваши прогнозы очень положительные...

- Дело в том, что я еще лет 10 назад говорил, что 2021 год будет економическим ростом Украины, когда Сатурн и Юпитер войдет в Водолея. Економическое чудо, сродни китайскому. До 2021 года мы так и будем мыкаться туда-сюда, но после самого плохого года (2020-го) пойдет очень все хорошо, и я думаю на целый десяток лет вперед.

- Вы говорите, что мы входим в эпоху Водолея, или мы уже вошли в нее?

- Мы уже вошли в нее, но она буквально раскроется 21 декабря этого года. ЭКСКЛЮЗИВ - только вам говорю, в этот день родится новый спаситель мира на територии Водолея, на Урале. Это будет третий спаситель мира. Вторым был Иисус Христос, а первым - Зороастр. Эти спасатели рождаются именно, когда Земля приближается близко к Солнцу, и когда самый короткий день и самая длинная ночь. И прям в этот день на Землю может упасть астероид. Вот такая вот ситуация. Ну, посмотрим, будем наблюдать... Апофеозом этого страшного, ужасающего 2020 года будет декабрь. Это будет жирной точкой восклицательного знака страданий уходящего года.

- По вашим прогнозам, мы входим в эпоху, где территориальное деление не будет иметь значения. Например, Нью-Йорк может стать городом-государством, а также Киев... есть ли действительная перспектива столицы на такие переменны?

- Да, и Киев может стать городом-государством, и Одесса, Львов... Что такое Водолей - это стирание всех границ. Это полная свобода, не будет никаких запретов. Будет полная децентрализация всего. Все большие страны, империи разваляться, в том числе это ожидается в США. В эпохе Водолея закончатся религиозные войны, захваты, экспансия.

- 2020 год стал для жителей нашей планеты очень трудным периодом. Пандемия, природные катаклизмы, катастрофические ситуации, аварии... Сможем ли мы выстоять в этой неразберихе, хаосе, и будет ли продолжаться такая негативная тенденция в будущем?

- Мы виживем. Как минимум до 6 тысячи лет будет существовать наша цивилизация. Об этом писал Нострадамус. Нам в ближайшее время нечего бояться, человеческая цивилизация не закончится, но она измениться и качественно приобразится в ближайшие 200 лет, начиная с декабря 2020 года.

- Как при помощи астрологии привлечь удачу в новом году?

- Гороскоп будет не очень благоприятен для знаков Льва и Скорпиона. И наоборот, эйфория будет у Водолеев. Также и у других знаков Воздуха, Близнецов и Весов, будет довольно таки удачный год.

Ранее астролог Николас Аужула, предсказавший появление коронавируса и проигрыш Трампа, рассказал, что ждет планету в 2021 году.

Автор: Татьяна Кармазина