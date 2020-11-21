Предсказавший появление COVID-19 астролог рассказал, когда мир вернется к нормальной жизни

Экстрасенс, утверждающий, что он предсказал пандемию коронавируса почти за два года до первого случая Covid, раскрыл то, что, по его мнению, принесет 2021 год.

Об этом сообщили Mirror.

Николас Аужула, который также предсказал поражение Дональда Трампа на выборах в США, еще в 2018 году утверждал, что в мире будет преобладать грипп, который, предсказал Covid-19.

35-летний житель Лондона также утверждает, что видел глобальные протесты - и теперь он с нетерпением ожидает 2021 года.

На фото Николас Аужула.

Николас, регрессионный терапевт, гипнотерапевт и психический астролог. "Некоторые из моих видений очень буквальны. Другие более символичны и открыты для интерпретации, почти как сон со скрытым посланием", - так он описывает свои видения.

"Одна вещь, о которой меня часто спрашивают в этом году, - это коронавирус. Я предвижу, что после нового года он станет стабильным, а уровень заражения снизится до такой степени, что к весне они будут под контролем", - говорит Аужула.

Он также предсказал, что паника и ограничения вокруг коронавируса продлятся до 2022 года.

"Точно так же у меня было видение Третьей мировой войны, но, возможно, это была не война между странами, а война против Covid-19", - рассказал Николас.

Также он утверждает, что протесты во всем мире будут продолжаться в течение следующих двух-трех лет.

Читайте также в материале "Телеграфа": Кто предсказал разрыв Дональда и Мелании Трамп еще полтора года назад.