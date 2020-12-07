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«Загадочная» болезнь отправила сотни людей на больничные койки в Индии

«Загадочная» болезнь отправила сотни людей на больничные койки в Индии
08:43 Сегодня Телеграф Фото: twitter

С 4 по 6 декабря в Индии в связи с не диагностированной болезнью умер один человек, и более 315 были госпитализированы в Государственную больницу общего профиля.

Об этом сообщили thehindu.com.

Стоит отметить, что к полуночи субботы в больницы попали 55 человек со странными симптомами, а уже к утру воскресенья таких пациентов было 170. 6 декабря их количество выросло до 270 к вечеру и составляло 315 к полуночи. 

По неподтвержденным данным, еще 50 человек проходят лечение в различных частных больницах страны.

Из симптомов у пациентов наблюдается головокружение, головная боль и симптомы эпилепсии. Большинство зарегистрированных случаев были из Коббари Тхота, Котхапета, Торпу Видхи и Арундхатипета, сообщили врачи, лечившие пациентов. 

Министр Й.С. Джаган Мохан Редди рассказал, что сейчас проводится обследование домов, и ситуация находится под контролем, добавив, что около 170 человек уже были выписаны.

По его словам, семь пациентов были доставлены в Виджаяваду для лучшего лечения, и их состояние было стабильным.

Медицинские бригады из различных больниц в округах Западный Годавари и Кришна, сотрудники секретариатов отделений и чиновники налоговых и полицейских управлений направились в колонии для оказания помощь пациентам в лагерях, устроенных на улицах.

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Все по теме:

Индия, Болезнь, Заболевание.

Автор:

Телеграф
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