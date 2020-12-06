После очередного коронавирусного рекорда Трамп объявил о старте вакцинации от COVID-19

В США, как и в Великобритании, где власти первыми позволили использовать вакцины от коронавируса, прививочная кампания от смертельного вируса также начнется уже на следующей неделе. Предположительно, такая спешка в датах начала вакцинации связана с всплеском заболеваемости COVID-19 в стране.

Об этом заявил президент США Дональд Трамп во время митинга, который состоялся в субботу, 5 декабря, в штате Джорджия.

"Это заняло бы у другой администрации пять лет, у нас - семь месяцев. И вакцины будут доступны на следующей неделе, и мы собираемся начать вакцинацию, а и многие люди уже вакцинированы", - заявил Трамп, рассказывая о резком прорыве американских ученых в этом направлении.

Первыми в США вакцину от коронавируса получат врачи и постояльцы домов престарелых. Планируется, что после того, как регулирующие органы США дадут разрешение на массовое использование вакцины, к концу декабря будет доступно уже 40 миллионов доз прививки (при поставках по 5-10 миллионов вакцин каждую неделю). А уже с января для массовой вакцинации будут доступны 60-70 миллионов доз препарата от COVID-19 в месяц.

Напомним, заявление Трампа о старте вакцинации от опасного вируса прозвучало после того, как в США зафиксировали рекордное количество новых случаев COVID-19 - около 230 тысяч заражений третий день подряд.

Добавим, что по данным Института Джона Хопкинса, поданным на воскресенье, 6 декабря, в США насчитывается более 14,5 миллионов случаев заражения коронавирусом. США являются лидером по числу зараженных в мире. На втором месте - Индия, на третьем - Бразилия, на четвертом - Россия. Пятерку лидеров антирейтинга замыкает Франция.

Напомним, как сообщал "Телеграф", вакцины от коронавируса, которые разрабатывают в США фармкомпании Moderna и Pfizer, может вызывать серьезные побочные эффекты куда чаще, чем ранее известные препараты.