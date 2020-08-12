Байден определился с кандидатом на пост вице-президента: Трамп удивлен

Кандидат в президенты США Джо Байден определился с кандидатом на пост вице-президента в случае его победы на предстоящих выборах.

Как сообщает NBCnews, нею стала сенатор от Калифорнии Камала Харрис.

"Решение было принято более чем через год после того, как Харрис, которая также была кандидатом от Демократической партии 2020 года, вступила в столкновения с Байденом по расовым вопросам во время первых первичных дебатов. В случае избрания она станет первой женщиной в стране, первой чернокожей и первым вице-президентом азиатских американцев", - отмечает издание.

В свою очередь, действующий президент Дональд Трамп удивлен решением своего оппонента.

"Я удивлен, что он выбрал именно ее", - сказал Трамп во время пресс-конференции в Белом доме.

Он напомнил, что Харрис неудачно показала себя на праймериз от Демократической партии

По его мнению, выбор Байдена пал на крайне левого кандидата, что по словам Трампа, является "не очень разумным шагом".

Трамп также напомнил, что Харрис "хочет повышать налоги, уменьшать военный бюджет, она выступает против гидроразрыва (техники, применяемой для добычи сланцевого газа - ред.)".

Помимо этого американский президент раскритиковал ее за нежелание развивать частную медицину и за мягкую позицию по сдерживанию нелегальной иммиграции.

Также Трампа удивило, что его оппонент выбрал на пост вице-президента кандидата, выступавшего на дебатах с активной критикой Байдена и обращавшегося к нему "безо всякого уважения".