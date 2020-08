Стрельба у Белого дома: ранен сотрудник Секретной службы (Видео)

Секретная служба США (USSS), в чьи обязанности входит защита американского руководства, подтвердила сообщение о стрельбе возле Белого дома, а также заявила о раненном сотруднике.

"Секретная служба подтверждает, что на углу 17-ой улицы и Пенсильвания-авеню произошла стрельба с участием сотрудника (службы)", — говорится в сообщении USSS в Twitter.

The Secret Service can confirm there has been an officer involved shooting at 17th Street and Pennsylvania Ave. Law enforcement officials are on the scene. More information to follow. — U.S. Secret Service (@SecretService) August 10, 2020

"Подозреваемый и сотрудник USSS госпитализированы. Во время инцидента комплекс Белого дома не получил повреждений, а охраняемые лица не пострадали", - добавили в спецслужбе.

Update: the investigation into a USSS officer involved shooting is ongoing. A male subject and a USSS officer were both transported to a local hospital. At no time during this incident was the White House complex breached or were any protectees in danger. — U.S. Secret Service (@SecretService) August 10, 2020

Shooting Suspect outside the White House is down! pic.twitter.com/bLnDdYgM6r — LordCrackHead (@CJeremy33) August 10, 2020

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп был вынужден прекратить пресс-конференцию и был эвакуирован из-за стрельбы у Белого дома.