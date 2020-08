Стрельба у Белого дома: Трампа эвакуировали во время пресс-конференции

"Из-за стрельбы возле Белого дома президента Трампа срочно эвакуировали из зала для пресс-конференций спустя несколько минут после начала его выступления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всех присутствующих журналистов закрыли в зале для пресс-конференций на короткое время. Тем не менее, вскоре Трамп вернулся в помещение и сообщил о стрельбе.

"Произошла стрельба и кого-то доставили в больницу. Я не знаю, в каком состоянии человек ", - сказал Трамп после возвращения.

Он добавил, что ранения получил вооруженный грабитель и никто другой не пострадал. По его словам, стрельба произошла у ограждения Белого дома.

US President Donald Trump leaves news conference after reports of shooting outside White House https://t.co/VKj77JRawI pic.twitter.com/NLVB70nr2w

— BBC Breaking News (@BBCBreaking) August 10, 2020