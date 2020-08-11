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Стрельба у Белого дома: Трампа эвакуировали во время пресс-конференции

Стрельба у Белого дома: Трампа эвакуировали во время пресс-конференции
Обновлено 02:17 Сегодня Телеграф Укринформ
Президент США Дональд Трамп был вынужден прекратить пресс-конференцию и был эвакуирован из-за стрельбы у Белого дома. Об этом пишет CNBC.

"Из-за стрельбы возле Белого дома президента Трампа срочно эвакуировали из зала для пресс-конференций спустя несколько минут после начала его выступления", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всех присутствующих журналистов закрыли в зале для пресс-конференций на короткое время. Тем не менее, вскоре Трамп вернулся в помещение и сообщил о стрельбе.

"Произошла стрельба и кого-то доставили в больницу. Я не знаю, в каком состоянии человек ", - сказал Трамп после возвращения.

Он добавил, что ранения получил вооруженный грабитель и никто другой не пострадал. По его словам, стрельба произошла у ограждения Белого дома.

 

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После этого Трамп продолжил пресс-конференцию о состоянии экономики США, отметив, что не слишком переживает из-за произошедшего.

"Выгляжу ли я испуганным? В течение последних столетий мир был очень опасным местом ", - отметил он.

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Стрельба, Белый дом, Дональд Трамп.

Автор:

Телеграф
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